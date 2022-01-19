كوبري مهدد بالانهيار بالمنيا ويروع الأهالي.. يعبره آلاف يوميا «فيديو»

كشفت السدة الشتوية في محافظة المنيا، وجفاف المياه من الترعة الرئيسية في مدينة المنيا، عن كارثة كبيرة قد تؤدي إلى انهيار كوبري النجدة في المدينة الذي يربط الشرق بالغرب، ويمر عليه آلاف المواطنين من موظفين وطلاب مدارس وغيرهم يوميا، إذ ظهرت شروخ في الخوازيق وتعرية الحديد لجسم الكوبري، فضلا عن تراكم جزر الحشيش والمخلفات حوله.

كوبري النجدة يعبره آلاف المواطنين يوميا

واستعرضت «الوطن» في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حجم الكارثة في كوبري النجدة في مدينة المنيا والذي يربط الشرق والغرب ويعبره آلاف المواطنين يوميا، خاصة من الناحية الثانية حيث يوجد طريق مصر أسوان الزراعي، الطريق الحيوي الذي يربط محافظات الصعيد.

وظهر تآكل قواعد كوبري النجدة، فضلا عن وجود شروح في جسم الكوبري، وقال الدكتور محسن الشوربجي، أحد أبناء مدينة المنيا، إنه فوجئ بعدما جفت المياه في مثل هذه المواعيد من كل عام، تآكل جسم خوازيق الكوبري، ووجود شروخ وميول بها، فضلا عن ظهور شروخ في كل أنحاء الجسم.

مطالبات بسرعة التدخل لإنقاذ أرواح المواطنين

وتابع أن الكوبري يخدم الآلاف من المواطنين يوميا، خاصة من ينتقلون من القرى من المواطنين والموظفين والطلاب وغيرهم ومرور السيارات.

وأضاف أنه تم تجديد الكوبري دون وعي ودون معرفة إذا كانت الخوازيق سوف تتحمل التجديدات من عدمه، إذ تباعدت عن بعضها، مطالبا بتشكيل لجنة هندسية لفحص الكوبرى ومعرفة مدى صلاحيته، خاصة أن الكوبري يقع في موقع حبوب في مدينة المنيا وبجواره موقف سيارات.

وناشد «الشوربجي» وزير النقل بسرعة التدخل لإنقاذ أرواح المواطنين من أهالي المنيا والعمل على وجود حل سريع لهذه المشكلة التي تخيف المواطنين في المنيا.