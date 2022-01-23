«الصحة»: تسلمنا 1.8 مليون جرعة جديدة من لقاح «فايزر».. وتطعيم 170 ألف مواطن فى محطات القطارات والمترو خلال شهرين

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وصول مليون و842 ألفاً و750 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «فايزر»، مقدمة من الولايات المتحدة، عن طريق آلية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (جاڤى)، أمس الأول، إلى مطار القاهرة، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً، مشيراً إلى أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية، بعدما استطاعت مصر خلال وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتى تشمل لقاحات «سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازينيكا، وسبوتينيك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، وموديرنا».

فى سياق متصل، تفقّد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة، أمس الأول، مركز محطة سكة حديد أسوان، المخصص للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والذى تم تشغيله الخميس 13 يناير، ضمن حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن».

وأعلن «عبدالغفار» أن حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»، المتمركزة فى عدد من محطات القطار، ومترو الأنفاق، والأسواق التجارية، نجحت منذ انطلاقها فى ديسمبر 2021، وحتى 22 يناير فى تطعيم 170 ألف مواطن باللقاحات ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع فى تطعيم المواطنين.

تعليمات حكومية برفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين من الجائحة

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة إن الوزير اطمأن على توافر كافة أنواع اللقاحات فى مركز محطة سكة حديد أسوان، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال سير عملية تطعيم المواطنين، موجهاً بضرورة التيسير على المواطنين فى إجراءات تلقى اللقاح، وفقاً لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بما يساهم فى رفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين من الجائحة.

«عبدالغفار»: تدشين 3 مراكز تطعيم في محطات سكك حديد المنيا وأسيوط وأسوان

وأشار «عبدالغفار» إلى الانتهاء من وضع 3 مراكز لتطعيم المواطنين فى محطات السكة الحديد بمحافظات (المنيا، أسيوط، أسوان) خلال اليومين الماضيين، ليصل إجمالى عدد مراكز حملة «معاً نطمئن» إلى 25 مركزاً، منها 7 مراكز فى محطات السكة الحديد، و14 مركزاً فى محطات مترو الأنفاق، (الشهداء، ومركزين فى محطة السادات، والعتبة، والعباسية، وشبرا الخيمة، وكلية الزراعة، وجمال عبدالناصر، وروض الفرج، وحلوان، وألف مسكن، وسعد زغلول، والسيدة زينب)، و4 مراكز داخل الأسواق التجارية والمولات.

وتابع أن مراكز التطعيم بمحطات السكة الحديد ومترو الأنفاق تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين، موضحاً أن كل مركز يضم 4 فرق طبية ومُدخلى بيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعى التى تقوم بتنظيم توافد المواطنين مع الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعى، ونشر التوعية الصحية بين المواطنين وحثهم على الإسراع فى تلقى اللقاحات، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ورفع المناعة المجتمعية.

«تاج الدين»: الموجة الرابعة لـ«كورونا» لم تنتهِ بسبب «أوميكرون»

من جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا لم تنتهِ بعد، لكن كانت على وشك الانتهاء قبل ظهور متحور «أوميكرون» الذى ضرب العالم، لذا لا بد أن يرتفع عدد الإصابات ثم يحدث الاستقرار عدة أيام، وبعدها يحدث انخفاض فى الأعداد المرصودة، ووقتها فقط نقول إن ذروة الموجة انتهت.

وأضاف «تاج الدين»، فى تصريحات أمس، أنه قبل أن تنتهى موجة كورونا الرابعة، غزا متحور أوميكرون العالم، فتواصلت هذه الموجة مع الموجة السابقة، وبدلاً من أن يتم رصد 700 و800 حالة إصابة يومياً أصبح عدد المرصود يفوق 1500 بخلاف الأعداد المصابة وتعالج منزلياً، لأن معظم الحالات التى تعالج فى المنزل بسيطة إلى متوسطة.

معظم الحالات التى تعالج في المنزل بسيطة إلى متوسطة

وتابع: «ممكن نسمى ما يحدث حالياً موجة خامسة أو رابعة ممتدة، قدامنا أسبوعين سنشهد فيهما انتشار الحالات المصابة لحد ما نرصد أى انخفاض محتمل، الغالبية العظمى من الحالات بسيطة إلى متوسطة، لما تكتر أوى يبقى عدد الحالات اللى بتحتاج الرعاية وأجهزة التنفس الصناعى تزيد، بس لم يحدث امتلاء بنسبة 100% فى المستشفيات، وكمان الاحتياطى من الأسرّة المستعدة لاستقبال أى حالات موجود».

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بأن نكون على أهبة الاستعداد حال ارتفاع أعداد الإصابات بحيث تكون هناك طرق بديلة، مضيفاً: «فيه نوع من الترقب والحذر، لكن نرصد زيادة فى الأعداد المقبلة على التطعيم فى الفئة ما بين 12 و18 سنة». وأشار إلى أن هناك زيادة كبيرة فى أعداد المصابين بكورونا، فى ظل وجود المتحور أوميكرون، الذى يتميز بسرعة الانتشار، إذ ينقل المصاب العدوى لما يتراوح بين 14 و16 حالة، لكن أعراضه السريرية أقل كثيراً من المتحورات السابقة، وتشبه الإنفلونزا كثيراً.

صياغة سيناريو جديد للدراسة خلال التيرم الثاني تتوقف على طبيعة الوضع الوبائي

وأضاف «تاج الدين»: «حياة الأطفال والتلاميذ والطلاب أولوية بالنسبة لنا، وهناك متابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتوجيهات بضرورة التوازن الشديد»، موضحاً أن السيناريو الذى سيجرى تطبيقه فى الدراسة بعد عطلة نصف السنة سيعتمد كثيراً على الوضع الوبائى، وحتى هذه اللحظة هناك تعامل جيد مع الأعداد المصابة وعزل الحالات، ونحن الآن فى فترة الامتحانات، واللجنة العليا لإدارة الأزمة تراقب الموقف بدقة شديدة لتحديد الخطوة التالية.

وتابع: «من حسن الحظ أن المضاعفات التنفسية وغير التنفسية فى أوميكرون أقل من المتحورات الأخرى»، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى أصدر تعليمات واضحة وصريحة ومحددة بالتركيز على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتقليل الكثافات فى كل الأماكن العامة والخاصة وفى المدارس والجامعات. وواصل: «هناك تعليمات بألا يتعامل مواطن مع المصالح الحكومية إلا بارتداء الكمامة أو الحصول على التطعيم، ونفس الأمر بالنسبة للجامعات، لتقليل حدة انتشار الفيروس، ونتمنى من المواطنين المزيد من الاحتراز فى تعاملات حياتهم اليومية، لأن حتى الأطفال والشباب يصابون بهذا المرض».

«مركز معلومات الوزراء»: نسبة رافضي تناول اللقاحات تنخفض إلى أدنى مستوياتها بالوصول إلى 13%.. و58.5% حصلوا على التطعيم.. و25.8% لديهم استعداد للحصول على لقاح الفيروس

ومن جانبها، رصدت الحكومة مواصلة انخفاض رغبة بعض المصريين فى تناول اللقاحات خلال الشهور القليلة الماضية، بموجب نتائج استطلاعات رأى متعاقبة أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، خلال الفترة من مارس 2021، وكان أحدثها استطلاعاً أجراه «المركز» فى النصف الأخير من ديسمبر الماضى.

وأعلن «مركز المعلومات»، فى نشرة صادرة عنه أمس، نتائج الاستطلاعات، حيث سجل ديسمبر 2021 أقل رغبة من المصريين فى أخذ اللقاح، بواقع 13% فقط من المصريين الأكبر من 18 عاماً، فى حين كانت النسبة 35.9% من المصريين كأعلى نسبة رفض للقاحات خلال شهر مايو 2021، وكانت أكثر الفئات الرافضة الشباب من عمر 18 حتى 30 عاماً، والإناث، وقاطنى محافظات الوجهين البحرى والقبلى. وتضمنت استطلاعات «مركز المعلومات» أن نسبة الرفض كانت 22.4% فى أكتوبر الماضى، وانخفضت لـ17.4% خلال نوفمبر، قبل أن تتراجع حتى 13% خلال ديسمبر 2021، مشيرة إلى وجود طفرة فى عدد المواطنين الذين ذكروا أنهم أخذوا لقاح كورونا، فبعدما سجلت نسبة المواطنين الذين قالوا فى سبتمبر الماضى أنهم أخذوا اللقاح 11.4%، ارتفعت النسبة فى أكتوبر إلى 32.5%، وفى نوفمبر 49.7%، وفى ديسمبر 58.5% بينما أكد 25.8% من المصريين أن لديهم استعداداً لأخذ لقاح كورونا.