يتضمن إنشاء صندوق القناة.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 28 يناير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة بأن يكون يوم الخميس 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، بدلاً من يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعي قانونين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، ونص مشروع القانون في جزء منه على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية.

وتضمنت القرارات أيضاً كما اظهر التقرير، الموافقة على مشروع قرار بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ونص المشروع على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل "مترو الإسكندرية" بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو، الموافقة على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصرف دعم في حدود المعتمد والمتاح لمشروع جامعة مصر للمعلوماتية، في العام المالي 2021/2022، وذلك لسد عجز المصروفات التشغيلية واستكمال التجهيزات للعام الاكاديمي2021/2022، بجانب الموافقة على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب السياحية بجميع ملحقاته بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى الموافقة على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة (نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة)؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2022.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد سيادته اجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة مثل مشروعات التحول الرقمي، وإجراءات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وخطة تطوير مكاتب البريد، فضلاً عن اجتماع لمتابعة إجراءات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، حيث وجه بتشكيل لجنة دائمة من المسئولين المعنيين وبرئاسة محافظ الإسكندرية لتذليل أي معوقات ومتابعة تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها مشروعات تسكين سوق الجملة ببرج العرب، وتسكين أهالي المناطق غير المخططة، وكذلك اجتماع لمناقشة خطوات تنفيذ وتطوير وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، ومساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ومدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، والاستشاري الهندسي لمشروع " سكن كريم"، بجانب اجتماع مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بهدف مناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث قال إن هناك توجيهات من الرئيس بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والسعي لإحداث طفرات أخرى في هذا القطاع المهم، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ومساعد الوزيرة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري.كما تضمنت الاجتماعات أيضاً كما أبرز التقرير، اجتماعاً لمتابعة خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، وتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز في التصدير، وذلك بحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، ومسئولي الوزارات الثلاث، في حين عقد سيادته اجتماعاً مع وزير المالية لمتابعة عدد من الملفات، منها استكمال مناقشة بنود موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، وكذا متابعة إجراءات إصدار الصكوك السيادية في الأسواق العالمية، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة، وكذا جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، وذلك بحضور محافظ القاهرة، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، ومدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وشملت الاجتماعات أيضاً وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات "اللوجيستية" لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، حيث أشار إلى وجود تكليفات من الرئيس بإعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء" وسرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ جنوب سيناء، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ورئيس هيئة التنمية السياحية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة خطوات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والتنمية المحلية، وبمشاركة عبر الفيديو كونفرانس، من جانب محافظ الأقصر، ونائبه، كما عقد سيادته اجتماعاً مع عدد من كبار المصنعين للأتوبيس الكهربائي، حيث أشار إلى استعداد الحكومة لتشغيل الأتوبيسات الكهربائية في شرم الشيخ قبل قمة تغير المناخ، مؤكداً أهمية تعميق المنتج المحلي في تصنيع المركبات صديقة البيئة، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل الاحتفال بعيد الشرطة المصرية السبعين، وأداء الصادرات المصرية غير البترولية والحالة الوبائية بمصر.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إرسال سيادته برقية إلى وزير الداخلية لتهنئته بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، حيث عبر عن أصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وكذلك إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير، داعياً أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي، في حين تم استعراض تقرير من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة، حيث تمت إقامة محاور وطرق بإجمالي 1350 كم وبتكلفة تقديرية 33 مليار جنيه بخلاف الطرق الداخلية، بالإضافة إلى إلقاء كلمة مسجلة في منتدى "بناء الزخم نحو مؤتمر المناخ COP27 لتعزيز تعاون القطاعين العام والخاص في مواجهة تحديات المناخ"، حيث أشار إلى أن مصر تلتزم بالعمل بشكل شامل مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر "جلاسكو"، وأنها تعتزم استثمار رئاستها لمؤتمر الأطراف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والانتقال نحو الاقتصاد الاخضروتضمنت الأنشطة أيضاً كما جاء بالتقرير، إصدار بيان حول سد النهضة أكد فيه حرص مصر على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونياً لاتفاق لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة لكل من إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفاً أن مصر تبدي اهتماماً باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية، وكذلك شهد سيادته افتتاح فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، فصلاً عن استعراض أبرز محتويات العدد الثاني من مجلة "آفاق مستقبلية"، والذي يعد أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تلقى الضوء على عدد من الاتجاهات المتوقعة خلال العام الجديد فى العديد من المجالات المختلفة، حيث أثنى على الجهد المبذول من قبل المفكرين والخبراء المشاركين فى العدد وشكر القائمين على إخراج الإصدار بصورة علمية مشرفة

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء في التقرير، لقاءه مع رئيس البرلمان العربي، حيث أعرب عن تقدير مصر لمواقف البرلمان العربي المساندة لقضايا الأمة العربية، وعلى مواقفه الداعمة لمصر وقضاياها المحورية بشكل خاص، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والصناعات المستهدفة بالمنطقة، وأعمال التطوير الجارية حاليًا بميناء السخنة.