لوس أنجلوس تكشف سر اختفاء شحنة أسلحة نهبها لصوص من قطارات «تينيسي»

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة، منها إعلان السلطات الأمريكية، أنّ عشرات المسدسات والبنادق كانت بين المسروقات التي نهبها لصوص سطوا على قطارات للشحن بمدينة «لوس أنجلوس»، فيما أجرت السلطات الفرنسية، تحقيقا مع سيدة في جريمة قتل ابنها «10 سنوات»، حيث تم العثور على جثته في حقيبة بصندوق للقمامة.

وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، أنّ الشرطة اعتقلت 3 أشخاص خلال الصيف الماضي كانوا يحملون مسدسات جديدة عيار 22، وأشار مسؤولون بقوات الشرطة، إلى أنّ الأسلحة ضمن 36 مسدسا تم الإبلاغ عن فقدانها أثناء شحنها بالقطار إلى «تينيسي».

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن أحد المشتبه بهم قوله إنّ الأسلحة جاءت من قطارات شحن في ساحات السكك الحديدية في «لينكولن هايتس»، في لوس أنجلوس، حيث تم الإبلاغ عن سرقات واسعة النطاق.

القبض على اثنين من المشتبه بهم حاملين بنادق صيد منهوبة

كما ألقت شرطة لوس أنجلوس ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات القبض على شخصين آخرين من المشتبه بهم، بحوزتهما بنادق صيد منهوبة، فيما قالت «لوس أنجلوس تايمز»، إنه تم تحديد الأسلحة على أنها جزء من شحنة مفقودة مكونة من 46 بندقية.

وفي فرنسا، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه يجري التحقيق مع سيدة في جريمة قتل ابنها البالغ 10 سنوات، حيث تم العثور على جثته داخل حقيبة بصندوق للقمامة في منطقة باريس الكبرى وظهرت على جثته عدة طعنات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أقارب المتهمة: مختلة عقليا

وكان الأب، أبلغ عن اختفاء زوجته والصبي بعد عودتهما إلى المنزل مساء الأربعاء الماضي، عندما لم يكن أي منهما في المنزل الكائن بقرية «فيريريس إن بري»، فيما أشار أقارب السيدة «33 عاما»، إلى أنها مختلة عقليا.