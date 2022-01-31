عزاء المخرج نبيل الجوهري بعد غد بمدينة نصر

أعلنت نقابة المهن السينمائية، موعد عزاء المخرج نبيل الجوهري، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، بعدما قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية على مدار مشواره الفني.

موعد عزاء المخرج نبيل الجوهري

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية، أنَّ عزاء المخرج نبيل الجوهري يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 بمسجد القوات المسلحة أمام «سيتي ستارز» من الساعة 0.08 حتى الساعة 10.30 مساءً، داعية الله أنَّ يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفاة المخرج نبيل الجوهري

وقد أعلنت نقابة السينمائيين، وفاة المخرج نبيل الجوهري، وجرى تشييع جنازة المخرج نبيل الجوهري بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة.

وأصدَرت النقابة، بيانًا جاء فيه: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج نبيل الجوهري الأمين العام للنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

معلومات عن المخرج نبيل الجوهري

بدأ المخرج نبيل الجوهري عمله كمدير تصوير في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها «عفوا هذا حقي»، بطولة سميحة أيوب، وهالة صدقي، ومحمد وفيق، و«صباح الورد»، بطولة يوسف شعبان، ومديحة يسري، وإيمان الطوخي، وحسن حسني، وشريف منير، ومدحت صالح، و«النوة» بطولة فردوس عبدالحميد، ومحمود الجندي، وطلعت زكريا، وأحمد آدم، وأحمد السقا، هذا بالإضافة إلى عمله أيضًا كمخرج منفذ في أكثر من مسلسل.