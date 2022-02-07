لمتوسطي الدخل.. 6 خطوات لحجز وحدة سكنية من الصندوق الاجتماعي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز على وحدات إسكان متوسطي الدخل، جاهزة للتسليم الفوري، وذلك لمدة 3 أسابيع، تبدأ من الـ 15 من فبراير الجاري وتنتهي في الـ8 من مارس المقبل، بسكن مصر ودار مصر وجنة.

وترصد «الوطن» شروط وكيفية الحجز، في إطار مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة، بتوجيهات رئاسية.

شروط حجز وحدة سكنية من دار مصر وجنة

في البداية، على الراغب في حجز أحد الوحدات بالمشروعات الثلاثة استيفاء جميع الشروط، وأبرزها:

- سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل.

- التسجيل والتقدم بطلب الحجز.

- رفع الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترة التقديم.

خطوات حجز وحدات بسكن ودار مصر

كما شملت خطوات وطرق الحجز، الآتي:

1. إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني للتقديم، https://cservices.shmff.gov.eg، وإدخال البيانات المطلوبة، مثل اسم العميل والرقم القومي وكلمة المرور.

2. تحميل كراسة الشروط من خلال الموقع الإلكتروني، للإطلاع على أسعار وأماكن الوحدات ومواصفاتها.

3. إثبات جدية الحجز، بدفع مبلغ مالي يتراوح بين 40 إلى 80 ألف جنيه، حسب المشروع الذي يرغب العميل بحجز أحد وحداته.

4. التأكيد على قراءة شروط حجز وحدات الإسكان الإجتماعي، بالضغط على كلمة قبول الشروط، وذلك بعد اختيار العميل للمشروع الذي يرغب في حجز وحدة سكنية به.

5. يجب على الأفراد إعادة إدخال البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، مثل الحالة الإجتماعية، وبيانات الزوجة للمتزوجين، وكذلك عدد الأبناء، ومصدر الدخل وجهة العمل ومحل الإقامة الحالي، وغيره.

6. أخيراً، يجب تحميل الملف إلكترونياً بصيغة PDF، على ألا تزيد مساحته عن 2 ميجابايت، وضغط إرسال.