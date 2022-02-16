محمود محيي الدين: البنوك المركزية العالمية تأخرت في كبح جماح التضخم

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن البنوك المركزية العالمية تأخرت في كبح جماع التضخم المتصاعد، وذلك لأنها اعتادت لفترة طويلة على انخفاض الأسعار والسيطرة على التضخم عند مستوياته المتدنية، ومن ثم الانتقال من نظام إلى آخر، وهذا يأخذ وقتا أطول، وبالتالي كان هناك نوع من أنواع التردد الذي طال حول «هل التضخم مؤقتًا وعارضًا أم مستمرًا؟».

التضخم يضرب 40% من الاقتصادات المتقدمة

وأضاف «محيي الدين»، خلال حواره على شاشة «العربية»، أنه إذا كان التضخم مؤقتًا فله إجراء، وإذا كان مستمرًا فله إجراءات أخرى، وأصبح من المؤكد أن التضخم ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة؛ بل في 40% من الاقتصادات المتقدمة، وفي نسبة تزيد عن 70% من الأسواق الناشئة والدول النامية، وتتجاوز نسبته الـ5% سنويًا.

التضخم في أوروبا وأمريكا يقل خلال عام

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن هذا يستدعى إجراءات سريعة للحاق بالزمن من ناحية البنوك المركزية، وإن كان الأمر يختلف في معاجلة التضخم من الدول المتقدمة إلى النامية، ومن الممكن أن يكون الأساس في الدول المتقدمة هو التركيز على دور البنوك المركزية في رفع سعر الفائدة من خلال سياسات التقييد النقدي والائتماني، وهذه الإجراءات تقوم بالمطلوب منها، وبعد سنة من اليوم نجد معدلات التضخم أقل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

تقليل التضخم في الدول النامية

وتابع: «لكن الدول ذات الأسواق الناشئة، والدول النامية، تحتاج إجراءات أكتر ليس فقط من البنوك المركزية لكن من السياسات المالية العامة ونظم الضمان الاجتماعي وسياسات أخرى مساندة لهذه الإجراءات».