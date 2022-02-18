طرح أراض مخصصة للنشاط الخدمي بالعبور.. اعرف الأسعار والمساحات

قامت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بطرح عدد من الأراضي الخاصة بالنشاط الخدمي في عدد من المدن الجديدة على مستوى أنحاء الجمهورية، من تلك المدن مدينة العبور، وخلال السطور التالية تستعرض لكم «الوطن»، الأراضي المطروح ومساحتها، بجانب الاشتراطات البنائية الخاصة بكل قطعة.

قطعة 8 ج محلية 8 الحي الأول

تتراوح مساحة تلك القطعة 49.10429م2، وهي مخصصة لإنشاء مدرسة، ويبلغ السعر التقدير للمتر 10810 جنيه، وفيما يخص الاشتراطات البنائية، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدد من الشروط البنائية التي يجب أن يلتزم بها من يحصل على الأرض، وجاءت تلك الاشتراطات كالتالي:

1. ألا تزيد نسبة البناء عن 30% من المساحة المخصصة وطبقا للاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

2. الارتفاع المسموح به «بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة»

3. لابد من الردم 6 متر من جميع الجهات

4. يجب ألا تزيد من التنفيذ عن 5 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض

5. يجب استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي «10%» تم سدادها + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار.

استيعاب 1054500 نسمة

وتعد مدينة العبور إحدى مدن الجيل الثاني من المدن الجديدة، وتعتبر منطقة جذب سكاني وصناعي للخروج من الوادي الضيق وتعمير للخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحراء حيث تقع المدينة على بعد بضع دقائق من حي مصر الجديدة عند الكيلو 26 طريق القاهرة الإسماعيلية وعند الكيلو 10 طريق القاهرة بلبيس ويحيط بالامتداد الجديد الطريق الإقليمي الجديد الرابط بين مدينة العاشر والسادات وقد تم تخطيطها على أعلى مستوى لتستوعب 1054500 نسمة على مساحة 13.4 ألف فدان ويبلغ إجمالي عدد السكان 661600 نسمة الكثافة السكانية 49 فرد/فدان.