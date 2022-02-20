العليا للوفد: لم تصلنا أي طعون.. وإعلان أسماء المرشحين النهائية غدا

قال وجدي، زين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب، إنّ اللجنة لم تتلق أي طعون، خلال انعقادها على مدار يومي السبت والأحد الموافق 19 و20 فبراير، لتلقي الطعون والتظلمات طبقا لجدول عمل اللجنة، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل الموافق 22 فبراير لإعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات رئاسة الوفد 2022 في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر حزب الوفد بالدقي.

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد خلال حديثه لـ«الوطن» أن اللجنة مستمرة في ممارسة اختصاصاتها الأخرى الموضحة بقرار التكليف لتجهيز كافة تفاصيل العملية الانتخابية لتمر بيسر وشفافية وحتى الإعلان النهائي للفائز بمنصب رئيس الحزب.

3 مرشحين في المواجهة على رئاسة حزب الوفد

وتقدم 3 مرشحين على مقعد رئاسة الوفد، إذ تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2022، طلبات الترشح من 3 مرشحين، إذ تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، السبت الماضي بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، بينما تقدم الدكتور عبد السند يمامة، بأوراقه مساء الأربعاء، كما تقدم المهندس ياسر قورة بأوراقه مساء الخميس، ليصبح بذلك عدد المرشحين 3.

انتخابات حزب الوفد 2022

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات، الجمعة الموافق 11 مارس، لاختيار رئيس للحزب، حيث يتنافس 3 مرشحين على مقعد الرئيس، بعد تقدم المهندس ياسر قورة بأوراق ترشحه قبل الساعات الأخيرة من غلق باب التقدم، ويتنافس على مقعد الرئيس كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة، الرئيس الحالي للحزب، والدكتور عبد السند يمامة، والمهندس ياسر قورة، بعد أن تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبات الترشح، طبقا لشروط الترشح من حيث كون المرشح عضوا بالهيئة الوفدية ومسددا لاشتراك عام 2022 وتوريد مبلغ مائة ألف جنيه لخزينة الحزب كمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية لا ترد بأي حال.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، قد بدأت عملها اليوم السبت الماضي، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المقر الرئيسي بالدقي لتلقي طلبات المرشحين، والتي استمرت حتى الخامسة من مساء الخميس الموافق 17 فبراير الجاري.