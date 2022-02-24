أغرب منتجات معجون الأسنان.. بالذهب والفحم والشيكولاتة

خلال الساعات الماضية، نجح الفنان محمد رمضان في إثارة الجدل، بما نشره حول استخدامه لمعجون أسنان مصنوع من الذهب، ليثير الانتقادات، ويحصد تفاعل كبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ومن ضمن التعليقات، أبدت فئة استغرابها من وجود معجون أسنان من الذهب، لكن يبدو أن هناك أنواع أخرى من معجون الأسنان غير الشائعة التي يعرفها الكثيرين، وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال هذا التقرير، وأبرز أسعاره في الأسواق، وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أغرب منتجات معجون الأسنان

معجون الذهب الذي استخدمه الفنان محمد رمضان، يصل سعره وفق الموقع الرسمي لشركة «swiss-smile» السويسرية والمتخصصة في منتجات التجميل، إلى 99 فرنك سويسري، أي ما يعادل نحو 1700 جنيه مصري.

معجون أسنان بتركيبة محبي القهوة والشاي، 100 مل في السعودية يباع بسعر 20.49 ريالا.

معجون أسنان بالقرنفل العشبي مع فرشاة أسنان، 150 جرام يصل سعره إلى 28 جنيها.

معجون أسنان من مستخلصات طبيعية يصل سعره إلى 89 جنيها.

معجون أسنان جل بطعم الشوكولاتة للأطفال - 50 جم يصل سعره إلى 15 جنيها.

معجون لتبييض الأسنان بخلاصة الفحم ثري دي وايت - 75 مل، يصل سعره إلى 31 جنيها.

معجون أسنان محمد رمضان

يذكر أن الفنان محمد رمضان نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو يقف أمام المرآة داخل الحمام، بينما يمسك في يده أنبوب ذهبي اللون، معلقًا: «صباح الدهب، معجون أسناني عيار 24»، ليتصدر بعدها سعر معجون أسنان الذهب مواقع البحث لعدة ساعات، وهذا المعجون يوفر حماية مثالية للتسوس، بينما فرشاة الأسنان مطلية بالذهب، ما يعطيها ملمسا ناعما.