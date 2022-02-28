شاب يتخلص من حياته بالقفز من أعلى كوبري الجامعة.. اختلف مع حبيبته

تخلص شاب من حياته من أعلى كوبرى جامعة القاهرة، وترك هاتفه المحمول أعلى سور الكوبري، بسبب خلافات بينه وبين فتاة بمحافظة المنيا ارتبط معها بعلاقة عاطفية، ما أدى لمصرعه غرقًا وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته.

إخطار باختفاء طالب

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث ومأمور قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من طالب جامعي يفيد بتغيب شقيقه، طالب بأحد المعاهد ويبلغ من العمر 22 عامًا، وأضاف البلاغ أنّ الشاب خرج من سكن الطلاب في منطقة الدقي فجرًا ولا يجيب على هاتفه المحمول، وأضاف أنه بالتواصل مع شقيقه ردت إحدى السيدات على هاتفه المحمول وأبلغتهم أنها عثرت على الهاتف على سور كوبري الجامعة.

وبفحص هاتف المتغيب تبين أنه كان يتواصل مع فتاة من بلدته في محافظة المنيا وأقرت الأخيرة بحدوث خلاف بينها وبين المتوفى بسبب ارتباطهما عاطفيا دون خطوات رسمية، ورجحت الأجهزة الأمنية انتحار الشاب بمياه النيل وتم تكليف فريق الإنقاذ النهري حيث عثر بالفعل على جثته، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

سيدة تتخلص من حياتها بالقفز من أعلى كوبري الجامعة

كان العميد حسن الدكروري مأمور قسم شرطة الجيزة، تلقى بلاغاً بإلقاء سيدة نفسها من أعلى كوبري الجيزة بدائرة القسم، وتبين من التحريات أنّ السيدة تعمل حارسة عقار، وتبلغ من العمر 32 عامًا، ألقت نفسها من أعلى كوبري الجامعة وتركت هاتفا صغيرا ومحفظة بها مبلغ 5 جنيهات.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري، من إنقاذ السيدة ونقلت إلى مستشفى أم المصريين، وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة وتواصلت مع زوجها فأكد أن زوجته كانت تعاني من حالة نفسية سيئة في الأيام الماضية وأنها تركت له رسالة صغيرة كتبت فيها له «خلي بالك من العيال»، وأنها حاولت إنهاء حياتها بسبب انتقالهم من مكان إقامتهم إلى مكان آخر بسبب ضيق المعيشة.