تصدر الترند بحفل خطبته.. من هو أحمد عنان؟

تصدر الفنان الشاب أحمد عنان، محركات البحث على جوجل، خلال الساعات الماضية، خاصًة بعدما أعلن عن خطبته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشر الفنان الشاب أحمد عنان، مجموعة من الصور برفقة خطيبته، التي تُعد من خارج الوسط الفني، ليتفاعل معه عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

هشام جمال يهنئ أحمد عنان بخطبته

وهنأ الفنان هشام جمال، أحمد عنان، بخطبته، قائلًا: «حبيب قلبي أخويا الصغير ربنا يتمملك على خير أنت وعروستك القمر ربنا يحفظكوا»، بينما علق النجم محمد الشرنوبي، قائلًا: «مبروك يا حبيبي ربنا يتمملكوا على خير»، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

شريف رمزي لـ أحمد عنان: انا مش مصدق انك بتخطب

كما هنأ الفنان شريف رمزي، أحمد عنان بحفل خطبته، إذ كتب له تعليقًا عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «ألف مبروك يا حبيبي ربنا يسعدكم يا رب انا مش مصدق انك بتخطب»، بينما قال النجم حسام داغر، «مبروك يا حبيبي».

من هو أحمد عنان؟

أحمد عنان، فنان مصري، شقيق النجمة الشابة رضوى خالد، التي اشتهرت من خلال شخصية الطفلة «لوجي»، إذ جسدتها خلال أحداث فيلم «الدادة دودي».

وُلد الفنان الشاب أحمد عنان، في 16 أغسطس عام 2000، وقرر أن يسير على خطى شقيقته ع النجمة رضوى خالد، إذ دخل مجال التمثيل في عمر صغير.

وكان أول ظهور للفنان الشاب أحمد عنان، من خلال فيلم «واحد من الناس»، الذي تم عرضه في عام 2006، إذ جسد شخصية الطفل «مصطفى»، أمام كريم عبد العزيز، ومنة شلبي.

قدم الفنان الشاب أحمد عنان، عددًا من الأعمال السينمائية، مثل: «على جنب يا أسطى»، و«عن العشق والهوى»، وغيرهم ليقرر بعد ذلك الدخول إلى عالم الدراما، من خلال مشاركته في عدد من المسلسلات الناجحة.

وكان من أبرز المسلسلات التي قدمها الفنان الشاب أحمد عنان، هم: «يوميات ونيس ج6»، و«اللص والكتاب»، و«قصص الإنسان في القرآن»، و«الخواجه عبد القادر»، وغيرهم من المسلسلات.