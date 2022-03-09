تجديد حبس متهم بقتل شقيقته بـ«بلطة» في شجار بينهما بالجيزة

قررت النيابة العامة تجديد حبس متهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قتل شقيقته، بواسطة «بلطة» في محافظة الجيزة، إثر خلاف نشب بينهما، كما صرحت بدفن الضحية بعد انتداب جهات التحقيق فريقًا من الأدلة الجنائية للكشف عليها، عقب نقلها لمشرحة زينهم.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغاً يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة القسم، وبالانتقال لمكان الحادث تبين العثور على جثة لسيدة في العقد الخامس من عمرها مصابة بجروح قطعية بالرأس وإصابات متفرقة بالجسد، إثر تعدي المتهم عليها بسلاح أبيض «بلطة»، وعندما حاولت ابنتها في العقد الثاني الدفاع عن والدتها تعدى عليها المتهم، وأصابها بجرح بالرأس.

تحريات المباحث

وأظهرت تحريات مباحث الجيزة أن وراء الواقعة شقيق المجني عليها، إثر خلاف نشب بينهما، وجرى ضبطه، ثم تبين معاناته من مرض نفسي، حيث ظل يهذي بكلمات غير مفهومة، وفق ما ورد في التحقيقات.

وأمرت النيابة باستكمال تحرياتها حيال الواقعة، لكشف غموض وملابسات الحادث، كما تتابع النيابة العامة مجرى سير التحقيقات في الواقعة.