إجراءات ومستندات الحصول على ترخيص بناء في القرى لحالات الإنشاء الجديد

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطوات الحصول على ترخيص بناء في القرى والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن أعمال البناء مستمرة في المدن وفق اشتراطات البناء الجديدة، وأيضا أعمال البناء في القرى متواصلة وفق ضوابط قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وعلى أي مواطن يرغب في البناء اتباع الإجراءات التي حددها القانون حتى لا يدخل في عداد المخالفين ويطبق عليه القانون، فأي مخالفة بناء حديثة يتم مواجهتها بكل حسم من إزالة واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالف والحد من أي تجاوزات.

إجراءات ترخيص البناء في القرى

وعن الإجراءات المتبعة للقيام بأعمال بناء أو إجراء استكمال أو تعلية أو توسعات داخل الريف لابد من الحصول على ترخيص البناء في القرى وفق الضوابط والخطوات التالية وهي:

- أن تكون أعمال البناء داخل حيز عمراني وأرض غير متنازع عليها أو أملاك دولة

أولا: إجراءات عند الإنشاء أول مرة

- صحة توقيع ونفاذ من المحكمة

- اصل عقد الملكية

- صورة بطاقة المالك

- توكيل لمهندس او مكتب هندسي

- صلاحية موقع

- ثلاث نسخ من الرسومات المعمارية والانشائية معتمدة من استشاري

- ملف الترخيص كامل وشامل

- نوتة حسابية إذا زاد المبنى عن 4 أدوار أو مليون جنيه

- وثيقة تأمين (مجمعة عشرية) إذا زاد المبنى عن 4 أدوار أو مليون جنيه تكلفة إنشاء

- شهادة متغيرات مكانية

-عقد مقاولة

- شهادة إشراف

- من المفترض صدور الرخصة في غضون شهر

ثانيا : في حالة التعلية

يطبق جميع ما سبق من خطوات إضافة إلى:

- خطاب من الوحدة المحلية للقرية التابع لها المبنى

- خطاب من الإدارة الزراعية التابع لها المبنى

- خطاب إطلاق تيار من الكهرباء

ثالثا: في حالة المنشآت الخدمية

- بدلا من التوكيل يكون هناك تفويض للمهندس

- ويكون مرفق معه أمر التخصيص للقطعة المذكورة