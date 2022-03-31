تأجيل اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة لمدة أسبوع.. اعرف السبب

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد حلمي الغر، المقرر عقده السبت المقبل، بالجامعة البريطانية بالشروق، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لمدة أسبوع، ليتم عقده يوم السبت الموافق 9 أبريل المقبل، بحضور رؤساء الجامعات الخاصة.

سبب تأجيل اجتماع الجامعات الخاصة

وأوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سبب تأجيل موعد الاجتماع، هو تزامنه مع أول يوم في شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنه المجلس كان مقرر أن يناقش عدة موضوعات مهمة في اجتماعه، أبرزها متابعة انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، والاستعدادات لامتحانات نهاية العام، بجانب مراجعة مدى خطة الجامعات في التطعيمات ضد فيروس كورونا، ومدى الجاهزية لاستقبال الطلاب الدراسين بالجامعات الأوكرانية، ومناقشة عدد من المقترحات المقدمة من رؤساء الجامعات، بشأن أعمال التنسيق والاستعداد له، وكذلك بعض المقترحات المتعلقة بالتنسيق الإلكتروني الموحد.

استمرار الدراسة في رمضان

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، دون رصد أي مشكلات بشأنها، بالتزامن مع استمرار خطط التطعيمات باللقاح المضاد للفيروس.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، كان قد شدد على الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري خلال شهر رمضان 2022، وكذلك الالتزام بالمواعيد المقرررة للامتحانات.