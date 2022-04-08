السيطرة على حريقين في 5 حظائر بالمنوفية.. ونفوق 7 رؤوس ماشية

تمكنت الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريق نشب في حظيرتي ماشية في قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وجرت السيطرة على الحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

حريق في منشأة سلطان في منوف

وأكدت الوحدة المحلية بمنوف، في بيان، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائيّ نتج عنه نفوق رأسي ماشية، وجرى التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية، وجرت السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بشرية، وانتقل مسؤولو الوحدة المحلية لمكان الحريق، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

السيطرة على حريق في 3 حظائر ماشية بمدينة تلا

كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في 3 حظائر ماشية بمدينة تلا في المنوفية، تسبب في نفوق 5 رؤوس ماشية، حيث دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ ونجحت في السيطرة عليه بمساعدة أهالي مدينة تلا الذين تجمعوا في محيط المكان فور معرفتهم بالحريق.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في حظيرتي ماشية بدائرة مركز منوف، والسيطرة على حريق نشب في 3 حظائر ماشية في مدينة تلا، دون إصابات بين المواطنين، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإخطار جهات التحقيقات لمباشرة تحقيقاتها.