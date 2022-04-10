محمد مكاوي: الزواج مغامرة أكبر من القفز من الطائرة.. وسعيد بالمغامرة

استضاف برنامج «نجوم في السماء» اليوم الأحد التاسع من رمضان، النجم محمد مكاوي من أجل القيام بمغامرة القفز من الطائرة في محمية رأس محمد.

القفز عدة مرات

وقال النجم محمد مكاوي خلال استضافته في برنامج «نجوم في السماء»، المذاع مساء اليوم الأحد على القناة الأولى، إنه قفز من الطائرة في السماء أكثر من مرة من قبل بعد أن قفز إثنين من زملائه من الطائرة إحدهما يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجواز مغامرة أكبر من القفز

وتابع: «قولت انط عشان أعمل حاجة جديدة، السكاي دايفنج لذيذ، بس الجواز مغامرة أكبر، من فترة حصلي حادثة مع بشرى في الجونة بس الحمدلله ربنا ستر».

رأيه في القفز هذا المرة من السماء

وأوضح النجم محمد مكاوي، أن لا يغلق هاتفه المحمول أبدا وأنه يسمع رأيه فقط لأنه من مواليد برج الجدي، متابعا أثناء قفزه من الطائرة: «مصر حلوة، ورأس محمد حلوة، بحبك يا مصر، بحبك ياماما وبابا ويانورهان وجدو وتيتا وشكرا كده، أنا أول مرة أجي سيناء واعمل استجمام أنا أخري شرم الشيخ أصلا، وأجمد حاجة النهارده المنظر من فوق والمياه عاملة زي الإزاز والمنظر تحفة، ومشوفتش المنظر ده في حياتي غير في محمية رأس محمد رغم إني سافرت بره مصر مرات كتيرة، نفسي يبقى عندي تعبان وتمساح صغير، أنا تبسطت كتير انهرده وشكرا للبرنامج إنه جابني هنا».