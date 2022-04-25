سيل هائل يجتاح «وادي الجريسية» بالسعودية ويتسبب في انقلاب شاحنة..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت سيلًا مائيًا في منطقة «وادي الجريسية»، الواقعة شمال مهد الذهب بالمدينة المنورة.

تعطل حركة المرور وانقلاب شاحنة

وأظهرت مقاطع الفيديو توقف طرق بسبب السيول الغزيرة وتعطل حركة المرور، كما أوضحت انقلاب شاحنة في المياه على جانبها ولم تستطع التحرك، وفي الوقت نفسه لم تستطع أي من السيارات الموجودة التدخل لإنقاذها.

فيديو مباشر

احتجاز السيارت في وادي الجريسية شمال #مهد_الذهب

الأحد ٢٣ رمضان ١٤٤٣هـ

24 إبريل 2022م

متابعة رائد البليهد pic.twitter.com/hTTbysDjOt — عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الشهراني (@qr_ywg) April 25, 2022

ووقف عدد كبير من المارة بسبب السيول حيث لم يستطيعوا مغادرة المكان نظرًا لكميات المياه الكبيرة، حيث وقف المركبات على جانبي الوادي.

الجريسية

ومنطقة الجريسية تعد قرية من محافظات المهد، وتتبع جنوب شرق المدينة المنورة في السعودية، فيما تبعد عنها بمسافة 170 كيلومتر تقريبًا، وتبعد عن مهد الذهب نحو 15 كيلو متر.

ويبلغ عدد سكان المنطقة نحو 1000 نسمة، وبها عدد من المدارس للبنات والبنين، ويربطها طريق بمهد الذهب والمدينة المنورة، وجغرافيًا، هي عبارة عن وادي ينحدر بين سلسلة جبلية، وتحيطه تلك الجبال من الغرب والشرق، ويجد في المنطقة سد معروف باسم «سد الجريسية».