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محمود مسلم

سيل هائل يجتاح «وادي الجريسية» بالسعودية ويتسبب في انقلاب شاحنة..فيديو

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محمد الليثي
10:14 ص | الإثنين 25 أبريل 2022
انقلاب شاحنة بسبب السيول

انقلاب شاحنة بسبب السيول

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت سيلًا مائيًا في منطقة «وادي الجريسية»، الواقعة شمال مهد الذهب بالمدينة المنورة.

تعطل حركة المرور وانقلاب شاحنة

وأظهرت مقاطع الفيديو توقف طرق بسبب السيول الغزيرة وتعطل حركة المرور، كما أوضحت انقلاب شاحنة في المياه على جانبها ولم تستطع التحرك، وفي الوقت نفسه لم تستطع أي من السيارات الموجودة التدخل لإنقاذها.

 

ووقف عدد كبير من المارة بسبب السيول حيث لم يستطيعوا مغادرة المكان نظرًا لكميات المياه الكبيرة، حيث وقف المركبات على جانبي الوادي.

الجريسية

ومنطقة الجريسية تعد قرية من محافظات المهد، وتتبع جنوب شرق المدينة المنورة في السعودية، فيما تبعد عنها بمسافة 170 كيلومتر تقريبًا، وتبعد عن مهد الذهب نحو 15 كيلو متر.

ويبلغ عدد سكان المنطقة نحو 1000 نسمة، وبها عدد من المدارس للبنات والبنين، ويربطها طريق بمهد الذهب والمدينة المنورة، وجغرافيًا، هي عبارة عن وادي ينحدر بين سلسلة جبلية، وتحيطه تلك الجبال من الغرب والشرق، ويجد في المنطقة سد معروف باسم «سد الجريسية».

 

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011