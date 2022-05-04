بـ115 ألف جنيه . ابدأ مشروعك الخاص في «تجارة البدل الرجالي» ومستلزماتها

هل ترغب في إمتلاك وإدارة مشروعك الخاص؟ بإمكانك البدء بمدخرات لا تتجاوز 115 ألف جنيه في مشروع لتجارة البدل الرجالي، والذي لا يحتاج سوى لتشغيل 4 أفراد لبيع البدل الرجالي ومستلزماتها، من قمصان كلاسيك وأحذية وأحزمة جلدية، وأربطة العنق أو الـ «كرافت».

160 ألف جنيه أرباح سنويا من تجارة البدل

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول صافي أرباح مشروع تجارة البدل الرجالي، من بدل الزفاف والمناسبات وغيرها، إلى حوالي 110 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مع توقعات بمضاعفة الأرباح لتصل إلى أكثر من 160 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

وأضافت دراسة الجدوى الاسترشادية للمشروع، أنَّ الإيرادات المتوقعة من بيع البدل الرجالي للمناسبات وللذهاب إلى العمل ومستلزماتها، تصل إلى 1,14 مليون جنيه بنهاية العام الأول للنشاط، مقارنة بـ 1,63 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

قروض بنكية بفائدة 5% وتسهيلات في السداد

كما أشار الجهاز إلى إمكانية الحصول على قرض من أحد البنوك المحلية بضمان المشروع، مع تسهيلات في السداد وفائدة متناقصة 5% في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تصل قيمته إلى 83 ألف جنيه.

الإيرادات تغطي تكاليف المشروع في عام ونصف

وبحسب الدراسة، تم تقدير الاستثمارات الكلية لمشروع تجارة البدل الرجالي ومستلزماتها، من أحذية وأربطة عنق وقمصان كلاسيك، بحوالي 143 ألف جنيه، فيما توقعت أن تغطي الإيرادات تكاليف المشروع خلال فترة لا تتجاوز 15 شهر، أي أقل من عام ونصف، نظرا لارتفاع العائد وسرعة دوران المنتج نتيجة الطلب المحلي المتزايد على المنتج.

أوصى الجهاز في دراسته، بالاهتمام بجودة البدل الرجالي المباعة، والحرص على متابعة أحدث خطوط الأزياء والتصميمات، لافتة إلى أنَّ المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة من خلال استغلال رواج هذه التجاره، وانتشار أنواع كثيرة منها في السوق المصري.