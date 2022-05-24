باحث: برنامج الإصلاح الاقتصادي حمى مصر من الأزمات العالمية

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، إنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي شكّل هياكل لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات، التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، والأزمات المتلاحقة التي تضرب العالم.

إنشاء 8 مخازن استراتيجية بـ8 أقاليم

أضاف شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة المصرية توسعت في إنشاء المخازن الاستراتيجية، بواقع 8 مخازن في 8 أقاليم بالدولة، لضخ السلع الأساسية، مثل: الزيت والسكر والمكرونة، لكل أنحاء البلاد في فترة قليلة جدًا.

تطوير تخزين الغلال

أشار الباحث الاقتصادي إلى أن تطور مشروع تخزين الغلال أمر مهم للغاية، وخطوة استباقية من الدولة، بالتحول من استخدام الشون إلى استخدام الصوامع، مضيفًا أنه تم تطوير الشون أيضًا، للحفاظ على مخزون القمح، مؤكدًا نجاح الدولة المصرية في توفير كميات كبيرة من النقد، تستخدمه في شراء السلع.

ماذا يحدث في الاقتصاد العالمي؟

شرح شادي ما يحدث في الاقتصاد العالمي، موضحًا أن السلع نفسها لم تعد متاحة بشكل كبير في دول العالم، بسبب الأزمات الصحية والحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم فإن هناك قصورًا في التوريد للسلع والمننتجات، إذ إن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير بالغ، خصوصًا أن العالم كان لا يزال يتعافى من تأثير أزمة فيروس كورونا.