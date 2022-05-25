خسرت 4 مليون جنيه.. تراجع إيرادات السينما المصرية للأسبوع الثاني

تواصل إيرادات السينما تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، رغم طرح أفلام جديدة خلال الموسم، إذ لم تحقق الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي خلال الأسبوع الماضي سوى 10 ملايين و269 ألف جنيه، بإجمالي عرض 4 أفلام «واحد تاني»، «العنكبوت»، «زومبي» بالإضافة إلى فيلم «الفارس» الذي عُرض للمرة الأولى خلال هذا الأسبوع.

وتراجعت إيرادات السينما بمعدل 4 ملايين جنيه، إذ حققت الأسبوع الماضي 14 مليون و235 ألف جنيه، وهو ما يعتبر التراجع الثاني بعد الإيرادات الضخمة التي حققتها السينما خلال أسبوع عيد الفطر ووصلت وقتها لـ 70 مليون و265 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

«واحد تاني» يخسر 3 مليون جنيه.. و«زومبي» يحافظ على إيراداته

وجاءت حالة التراجع التي سيطرت على السينما بسبب انخفاض إيرادات الأفلام المصرية على مدار الأسبوع الماضي، إذ تراجعت إيرادات فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي من 8 ملايين و206 ألف جنيه إلى 5 مليون و737 ألف جنيه، أما إيرادات فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا انخفضت من 4 مليون و179 ألف جنيه إلى 2 مليون و780 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «زومبي» تراجعا كبير إذ حقق الأسبوع الماضي مليون و849 ألف جنيه، مقابل مليون و356 ألف جنيه.

السينما تستعد لاستقبال أفلام جديدة في موسم عيد الأضحى

وتستعد السينمات خلال الفترة المقبلة لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، من ضمنها «بحبك» بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي، وفيلم «عمهم» للمخرج حسين المنباوي، وبطولة محمد عادل إمام، بالإضافة إلى «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.