خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد ابنته كنزي في منزله بصحبة أسرته الصغيرة

احتفل الفنان خالد سليم بعيد ميلاده ابنته «كنزي»، خلال الساعات الماضية بصحبة أسرته الصغيرة في منزله.

ونشر خالد سليم صورة من الاحتفال بعيد الميلاد عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي وعلق عليها: «كل سنة وأنت طيبة يا حتة من قلبي.. يا كنزي.. وكل حاجة في حياتي أنتِ وخديجة اختك.. اللي كانت فرحانة أكتر منك بعيد ميلادك.. ربنا يخليكوا لبعض ولينا ويخلي ماما حبيبتي اللي عملت أحلى عيد ميلاد وجمعت كل الحبايب».

خالد سليم ينتظر عرض فيلم في القلب

وينتظر خالد سليم عرض فيلم في القلب، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وهو الفيلم الذي انتهى من تصويره العام الماضي ويجمعه بنخبة من نجوم الفن منهم نسرين طافش وهالة فاخر سيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.

جمال الحريم آخر أعمال خالد سليم الدرامية

يذكر أن آخر اعمال خالد سليم الدرامية كان مسلسل جمال الحريم الذي عرض قبل عام وكان من بطولة خالد سليم والفنانة اللبنانية نور حيث جسد سليم في المسلسل دور «سليم»، وهو شخص ذكي اعتدى إلحاق الأذى بمن حوله، وكان دائما ما يستخدم ذكائه في أذى الغير، إلى أن التقى «صفية»، لتنير له حياته ومعها تبدأ شخصيته في التحول إلى منحى آخر عائدا إلى صوابه، وقدم «سليم» خلال المسلسل بالتعاون مع الفنان وائل الفشني بعض المقتطفات الغنائية.