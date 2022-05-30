وفاة عزيزة البسام رائدة العمل الخيري وأحد مؤسسي مبادرة كويتية لمساندة المصريين

توفيت اليوم المواطنة الكويتية عزيزة البسام، رائدة العمل الخيري وأحد مؤسسي المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري، والتي انطلقت أعمالها تحت مظلة الهلال الأحمر الكويتي، لتنفيذ عدد من المشروعات هدفها تطوير عدد من القرى في صعيد مصر وتحديدا في محافظات قنا والأقصر وأسيوط.

عزيزة البسام كانت تقيم بمصر لمتابعة أنشطتها الخيرية

وعرف عن الراحلة عزيزة البسام، مشاركتها الإيجابية في كافة الفعاليات الإجتماعية التي نظمتها المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري، كما كانت تقيم في مصر بصورة شبة دائمة لمتابعة أنشطة المبادرة والمشروعات التي تنفذها.

جدير بالذكر أن المبادرة اتجهت للعمل في المشروعات الدائمة لتطوير القرى في مصر، وجرى اختيار قرية المخزن بمركز قوص بمحافظة قنا، كأول قرية على مستوى الجمهورية، لتنفيذ مشروعات تنموية بها وتطويرها، كما مولت المبادرة أيضا ودعمت مشروعات تطوير قرى الدوير بأسيوط، و«نجع الفوال» في محافظة الأقصر.