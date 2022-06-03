«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: مصر لديها خطط متميزة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقده اليوم، يخص بنك الإسكان والتنمية تطرق إلى أزمات المناخ والطاقة والغذاء التي تعاني منها كل دول العالم، «كل الأحاديث خلال المؤتمر كان على تلك النقاط الأساسية»

السيد: المؤتمر سعى لإيجاد نقطة التقاء وتعاون بين الدول

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المؤتمر سعى لإيجاد نقطة التقاء وتعاون بين الدول والمؤسسات الموجودة حتى يحدث بينهما تعاون من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا أزمة جائحة فيروس كورونا والتي عانى منها كل دول العالم.

وأوضح أن مصر لديها خطط اقتصادية متميزة، وكان من المفترض أن نصل إلى 6% من النمو بالناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2020، ولكن تأخرنا في تحقيق معدلات النمو المرتفعه بسبب الأزمة العالمية، ولكن وخلال عام 2020 حققت مصر معدل نمو بلغ 3.6%، لتكون إحدى 18 دولة على مستوى العالم تحقيقا لهذا الرقم.

خلال النصف الثاني من عام 2021 فقد حققت مصر 9.8% من النمو الاقتصادي

واستطرد: «نسبة الـ6% هتكون نسبة متميزة وجيدة وتستطيع الدولة المصرية تحقيقها، وخلال النصف الثاني من عام 2021 فقد حققت مصر 9.8% من النمو الاقتصادي، وخلال هذا العام سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ6.5% بنهاية شهر يونيو من العام الجاري».