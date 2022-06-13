اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات وظيفة أخصائي خدمات مالية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بالتنسيق مع جمعية رجال أعمال إسكندرية بالخارجة، أن آخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل في 40 وظيفة «أخصائي خدمات مالية» برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة، اليوم الإثنين.

شروط التقدم لوظيفة «أخصائي خدمات مالية»

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، وألا يزيد السن عن 30 سنة، ومؤهل عالي مناسب، وحسن الخلق، وخبرة في الأعمال الإدارية والخدمية الميدانية، ومن أبناء قرى مركز الخارجة، وسوف يحصل المتقدم علي مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وصحية وفرص للترقية بالجهاز الإداري للجمعية.

موعد التقدم والمقابلة الشخصية

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أن الطلبات والمقابلات الشخصية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمكتب عمل الخارجة، ومكتب تشغيل الخارجة، ومكتب عمل باريس، ومكتب عمل بولاق، وسوف يتم الاختيار بمعرفة لجنة من الجمعية لمن تجاوزوا المقابلة الشخصية من المتقدمين.