دراسة جدوى عن مشروع تجارة أطباق البيض.. ستجعلك مليونيرا

هل فكرت في يوم ما بتحقيق أرباح بأقل التكاليف والاستفادة من مكونات موجودة بالبيئة المحيطة بك؟ إذا كانت إجابتك نعم، فعليك بقراءة السطور التالية التي تستعرض إحدى دراسات جدوى المشروعات الصناعية صديقة البيئة، والتي تهدف إلى إعادة تدوير الكرتون والورق لتصنيع أطباق البيض، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وبالتالي يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية 2030.

أكثر من نصف مليون جنيه أرباحًا من تصنيع أطباق البيض والكرتون

كشفت دراسة جدوى استرشادية لمشروع إنتاج كرتون من مخلفات الورق، الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول الأرباح السنوية إلى أكثر من 341 ألف جنيه بنهاية العام الأول، فيما تتضاعف الأرباح لتصل إلى حوالي 521 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات سنوية تصل إلى 2.2 مليون جنيه لمشروع تصنيع الكرتون وأطباق البيض

وأضافت دراسة الجدوى الحكومية، أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقعة لمشروع إنتاج وتصنيع ورق الكرتون وأطباق البيض تصل إلى 1.55 مليون جنيه بنهاية العام الأول للنشاط الصناعي وإعادة تدوير المخلفات، فيما يتضاعف حجم المبيعات بنهاية العام الخامس للمشروع ليصل إلى 2.21 مليون جنيه.

قرض بنكي لتمويل المشروع بفائدة أقل من 5%

كما أشار «تنمية المشروعات» في دراسته، إلى وصول الاستثمارات الكلية للمشروع إلى 357 ألف جنيه، مع إمكانية الحصول على قرض بنكي بضمان المشروع في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة 5%، بجانب العديد من التسهيلات التي يوفرها الجهاز الحكومي لرواد الأعمال.

يجدر الإشارة إلى أنَّ مميزات المشروع عديدة منها ارتفاع العائد الداخلي لنشاط تصنيع الكرتون، وقصر دورة الإنتاج التي لا تزيد عن شهر، وراتفاع الطلب المحلي نظرًا لانخفاض سعر المنتج، بجانب توفير فرص عمل للباحثين عن مصدر رزق حيث يساهم المشروع الواحد في تشغيل 7 أفراد خلال السنوات الخمس الأولى.

وتعد صناعة الكرتون في مصر أحد الصناعات المهمة والضرورية، والتي لا تحتاج إلى تكاليف مرتفعة لتوافر مقومات الصناعة محليا وبأبسط الإمكانات من أيدي عاملة وتكنولوجيا وخامات مثل «دشت عوادم فرز الورق، وخليط لب الخشب، مواد كيميائية للتنظيف، وشبه وقلفونية»، كما أنَّ الآلات والمعدات المطلوبة لا تتعدى «غلاية، ودرافيل صقل، وعجانة، وعصارة، وماكينة الإنتاج، وحوض المياه، ومقص ورق كهربائي، ومكبس هيدروليكي».

وتحتاج الأسواق إلى الكرتون في التعبئة والتغليف بشكل رئيسي، كما تتوافر المدخلات اللازمة لتصنيع الكرتون من زيادة كمية الورق المستهلكة من صحف ومجلات يومية أو أسبوعية وكتب وملازم دراسية، يتم تصنيعها ومعالجتها كيميائيًا.