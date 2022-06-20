«الزلاط» يبحث مع الوفد العماني سبل التعاون الصناعي وتبادل الخبرات بين البلدين

استقبل اللواء ا ح مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم وفدا صناعيا عمانيا برئاسة عبد الله بن علي الشافعى رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة وضم 19 رجل أعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان في اطار زيارة رسمية لمصر خلال الفترة من 17 – 22 يونيو 2022 ، وذلك لبحث سبل التعاون الصناعي وتبادل الخبرات بين البلدين ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وانشاء المجمعات الصناعية المتكاملة والمدن المتخصصة والتجربة المصرية الناجحة في مشروع المطور الصناعي بحضور نائب رئيس الوفد المهندس سالم بن سعيد عضو مجلس غرفة عمان ، وقيادات هيئة التنمية الصناعية وعدد من ممثلي الشركات الصناعية بسلطنة عمان وخلال كلمته اكد الزلاط على ان وزارة التجارة والصناعة حريصة على تعزيز اواصر التعاون بين الصناع في البلدين، والبدء في انشاء مشروعات مشتركة لاسيما في المجالات التي يحتاجها السوق العمانى، لتحقيق التكامل الصناعي المشترك

وأوضح رئيس الهيئة ان هناك فرص واعدة للتعاون الصناعي المشترك مع الجانب العمانى في ظل البيئة الاستثمارية المواتية في مصر حاليا لجذب رؤوس الأموال العربية والاجنبية موضحا ان الهيئة بوصفها الذراع المنفذ لاستراتيجيات وسياسات وزارة التجارة والصناعة فقد اتخذت عدة محاور رئيسية للعمل اهمها الاصلاح الاجرائي والتشريعي مما يعزز ويساند القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية واقتصاد مستقر وامن وفرص متساوية لرجال الاعمال .وأضاف اللواء الزلاط ان الهيئة تقوم حاليا بالعمل على تحديث وتطوير خريطة الاستثمار الصناعي وما توفره للمستثمر من معلومات حول المقومات والموارد بكل منطقة في مصر والتشريعات المنظمة والحوافز الاستثمارية المتاحة، مما يساعده على اتخاذ قراره الاستثماري الصحيح كما تتيح فرص استثمارية مبلورة وواضحة في الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي يحتاجها السوق المحلي والخارجي , موضحا ان المستثمرين بالوطن العربي وبجميع دول العالم سيمكنهم الاطلاع على مزايا الخريطة الصناعية وكافة الفرص الاستثمارية اونلاين من أي مكان بالعالم ... كما اكد على قيام الهيئة بميكنة إجراءاتها الكترونيا وربط فروع الهيئة البالغ عددها 27 فرع على مستوى الجمهورية لتقديم خدماتها للمستثمرين ، كما استعرض مشروع المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط وكذا مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت والفرص الاستثمارية المتاحة بها، كما استعرض مشروع إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية وزارة الصناعة.

واكد علي حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الشراكة على الصعيدين الحكومي والخاص ، في كل ما يتعلق بالاستثمار الصناعي من خلال توفير كافة البيانات المطلوبة ونقل الخبرة وتقديم الاستشارات الفنية وتذليل العقبات التي تواجه البدء في هذا التعاون.ودعا رئيس الهيئة خلال الاجتماع رجال الاعمال العمانيين للاستثمار بالسوق المصري في ظل الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد ، فضلا عن المقومات الاستثمارية العديدة التي تتمتع بها مصر من توافر العمالة وانخفاض تكلفة الشحن والخدمات اللوجيستية ، وكذا الاتفاقيات التجارية التي عقدتها مصر مع اوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية وافريقيا والوطن العربي مما يسهل على المستثمر الوصول لهذه الاسواق , فضلا عن الحوافز الكبيرة التي اقرتها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثماراتهم في مصر .كاشفا عن اهتمام الجانب العمانى الشقيق بعدد من القطاعات للدخول في استثمارات مشتركة في مجال الصناعات البلاستيكية والتعبئة والمعادن والصناعات الغذائية والهندسية والاخشاب ومواد البناء والرخام والجرانيت .وذلك في سبيل تسويق الفرص الواعدة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع.من جهته صرح السيد عبد الله بن علي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس الوفد ان السلطنة تربطها بمصر علاقات سياسية واقتصادية قوية متطلعا لمزيد من التعاون على المستوى الصناعي والتجاري, مشيرا الى ان الاجتماع اليوم يهدف الى التعرف على الفرص الاستثمارية الصناعية في مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء المناطق او المدن الصناعية المتخصصة.. والتطلع لترجمة التوافق السياسي بين قيادة البلدين الى تعاون مثمر في المجال الاقتصادي والصناعي على وجه الخصوص في ظل التطور الاقتصادي الملموس الذي تشهده مصر في شتى المجالات في ضوء المشروعات الكبرى التي تم اطلاقها مؤخراً بعد حزمة من الإجراءات الجوهرية للإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية... كاشفا عن انه جارى الإعداد لتنظيم معرض في مصر للشركات العمانية سبتمبر القادم .