المؤبد لزوج متهم بقتل زوجته بالخصوص.. «استخدم قطعة قماش في الجريمة»

أسدلت محكمة جنايات بنها، الستار على واقعة قتل زوج لزوجته بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، حيث قررت معاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجته باستخدام قطعة قماش قام بلفها حول رقبتها وخنقها حتى الموت.

صدر الحكم بالدائرة الثامنة محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمد شاهين خلف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وأحمد حسني حماد، وأمانة سر محمد جمال طايل.

أمر إحالة المتهم للمحكمة

وكانت النيابة الكلية بشمال بنها، قد أحالت المتهم «أحمد ل م»، 30 سنة، عامل، للمحكمة بتهمة زوجته قتل المجني عليها «هند ع ح ع» ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك أداة قطعة قماشية وقام بلفها حول عنقها عقب أن أحكم ربطها وضغط عليها بقوة فأحدثت بها الإصابات المبينة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتها قاصداً قتلها على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أداة (قطعة قماشية) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل قتل زوجة الخصوص

وكانت أجهزة أمن القليوبية، تلقت بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل بالخصوص داخل شقتها، وبفحص البلاغ تبين أن وراء الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات أسرية بينهم وكثرة التعدي عليها بعد عام ونصف من زواجهما.

وكشفت التحقيقات إن المتهم «أحمد ل م»، وزوجته «هند .م»، لم يمر على زواجهما سوى عام ونصف، وأنهما من المرج، وقاما باستئجار شقة بمنطقة الخصوص بعد زواجهما، وفور مرور شهور على سكنهما نشبت المشاكل بينهما وكان آخرها مشاجرة بالسكاكين والشوم بين أهالي الطرفين، قامت على إثرها الزوجة بترك المنزل وأخذت منقولاتها الزوجية من الشقة، وبعدها سافر الزوج إلى دولة ليبيا للعمل هناك، وظلت الزوجة عند أهلها في المرج ليعودا مرة أخرى للعمارة محل سكنهما، وفي أحد الأيام غادر الزوج المنزل لشراء بعض الاحتياجات، وتوجهت إحدى أقارب المجني عليها إليها في منزلها، وطرقت عليها الباب وحينما لم تجد استجابة استغاثت بالجيران لكسر باب الشقة، وتم العثور على الزوجة مخنوقة وملقاة على الأرض.