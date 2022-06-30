حاتم صابر: المصريون يتوحدون على قلب رجل واحد وقت الخطر

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن آخر مواجهة عسكرية مع مصر كانت حرب أكتوبر 1973، وفيها خرجنا بحقيقة واحدة وهي أن المصريين وبالرغم من اختلاف طباعهم وتقاليدهم ولهجاتهم، لكن دائما يتدوحون على قلب رجل واحد خلال وقت الخطر.

صابر: جماعة الإخوان سعوا خلال فترة توليهم الحكم على أن يقتتل الشعب المصري بداخله

وأضاف «صابر»، خلال استضافته ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن جماعة الإخوان الإرهابية سعت خلال فترة توليها الحكم على أن يقتتل الشعب المصري فيما داخله ويحدث انهيار من الداخل حتى يسهل الإجهاز عليه عسكريا من الخارج.

صابر: سنة حكم الإخوان كشفتهم للمصريين

واستطرد: «دي كانت الفكرة والتخطيط المتقن اللي تم بيه 25 يناير 2011 وتوابعها إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم ثم توريطهم في الحكم وتهيئة الوضع لاقتتال داخلي للدولة المصرية، وسنة حكم الإخوان اكتشف المصريين أنه يتم سلب الهوية منهم، مع محاولة طمس الهوية المصرية وجرها للفوضي».

وأوضح أن جماعة الإخوان سعت خلال حكمها لمصر إلى تجميع منتخب للإرهاب وإبقاءه في شمال سيناء من أجل القيام بالكثير من الأعمال الإرهابية في تلك البقعه المحببه من أرض مصر، «كان فيها كمية من الإرهابيين قادمين من كافة بقاع الأرض، وكان كل المرتزقه يلجأون إلى تلك البقعه بعد 28 يناير 2011».

وتابع: «تم تخزين كميات غير مسبوقة من المفرقعات والأسلحة والمعدات في شمال سيناء، وكانت كل تلك الأسلحة تستخدم مع جيوش، وفي عام 2014 ضربت القوات المسلحة مخزنا للأسلحة بطول 3 كيلو متر وعمق 1 كيلو متر».