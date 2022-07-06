الكشف على 190 مريضا مجانا في قافلة علاجية بالشرقية 

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع مستشفى جامعة الزقازيق، قامت جمعية «الأورمان»، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بتنظيم قافلة علاجية اليوم الأربعاء، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 190 حالة من المرضى غير القادرين بقرية «الصوة»، التابعة لمركز أبوحماد، وقرية «النخاس»، بمركز الزقازيق، في محافظة الشرقية.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاً من حرص واهتمام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تماماً، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج والأدوية لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، بدايةً من المياه البيضاء والمياه الزرقاء، مروراً بجراحات الشبكية، ووصولاً إلى زرع القرنية، بالإضافة إلى إجراء جميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماماً.

ومن جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية «الأورمان»، أنه يجري تنظيم قوافل طبية وعلاجية شاملة للمرضى في مختلف المحافظات شهرياً، حيث قامت القوافل الطبية التي نفذتها الجمعية في محافظة الشرقية، بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية على عدد 11354 مريض عيون، و3137 مريض قلب.

واختتم «شعبان» بقوله إن الجمعية سبق ونفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية بمحافظة الشرقية، منها تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة، من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة، من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.