مخرج «ريفو»: بذلت مجهودا ليواكب المسلسل إيقاع التسعينات

قال يحيى إسماعيل، مخرج مسلسل «ريفو»، إنه حرص خلال المسلسل على إبراز كادرات التسعينات حتى ينقل الصورة كاملة عن أحداثه، خاصة أن المسلسل قصير ومكون من 10 حلقات فقط، لافتا إلى أن كل فريق التصوير والاستايلست قدموا تصور ليظهر المسلسل في التسعينات.

دراسة المخرج

وأضاف «إسماعيل» خلال استضافته في برنامج «معكم»، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه تخرج من فنون جميلة قسم العمارة ولم يدرس الدراما ولكن كان عمل بمجال الإعلانات منذ عام 2012 واستطاع تكوين خبرات منها ساعدته في إخراج مخرج مسلسل «ريفو» بالشكل الذي كان عليه وكانت هذه أول تجربة له بدون أي مرجعيات سابقة عن الأعمال الدرامية وهذا كان تحديا كبيرا ضده.

لقطات التصوير

وأوضح مخرج مسلسل «ريفو»، أنه حرص على تصوير اللقطات التي تبرز التسعينات في النهار، أما اللقطات التي أبرز الألفينات كانت في المساء، لافتا إلى أن الاستايلست أسماء عمرو بذلت مجهودا واسعا، مؤكدا أن المطرب أمير عيد صاحب إيجاد أغنية في كل تتر حلقة من الحلقات العشرة وكان الأمر مجهدا إلا أنه حقق نجاح وحازت على إعجاب الجمهور.