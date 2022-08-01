عاجل.. «التعليم»: إعلان أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكنترولات بدأت تحديد أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، في الشعبتين العلمية والأدبية، لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وإعلان الأسماء خلال الساعات القليلة المقبلة، ويعقب ذلك إعلان النتيجة النهائية، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح انتهت تمامًا، علاوة على الانتهاء من رصد وتقدير الدرجات ومراجعتها بشكل دقيق.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال أيام

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2022، سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن كنترولات امتحانات الثانوية العامة بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، تواصل تحديد أسماء الأوائل على مستوى الشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، موضحا أن اختيار الأوائل وفق معايير معينة ومحددة، حتى لا يظلم أحد، وأن كل طالب في الثانوية العامة حصل على درجاته التي يستحقها.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. لم يحصل طالب على 100%

وأكد المصدر، أن أعمال التصحيح ورصد وتقدير درجات نتيجة الثانوية العامة 2022، كشفت عدم حصول أي طالب في الشعبتين العلمية والأدبية على مجموع 100%، وذلك بعد تطبيق نظام التقييم الجديد، مشيرا إلى أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة جاءت طبقا لمواصفات ومعايير الورقة الامتحانية، وأن جميع الأسئلة في كافة المواد جاءت اختيار من متعدد، حيث سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني» تبدأ 20 أغسطس

وأشار وزير التعليم، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ستبدأ يوم 20 أغسطس الجاري، وستكون أسئلة الامتحانات اختيار من متعدد ولن تحتوي على أية أسئلة مقالية في جميع المواد للشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات سوف تعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والتلقين والحشو.

وأشار إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة داخل لجان الثانوية العامة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على الطلاب والقائمين على الامتحانات، منوها أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون خلال أيام.