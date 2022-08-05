تنسيق المرحلة الثانية 2022 في محافظة البحيرة.. اعرف الدرجة كام

يبحث المئات من الطلاب عن تنسيق المرحلة الثانية 2022 في محافظة البحيرة، وذلك تمهيدًا للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، إذ أعلن محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن درجات القبول في تلك المرحلة ستكون بين 223 و225 درجة، وذلك طبقًا لطلب يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واستجابة لرغبة أولياء الأمور.

قبول ملفات تنسيق المرحلة الثانية 2022 في محافظة البحيرة

ويستمر قبول ملفات الطلاب بجميع مدارس الإدارات التعليمية، طبقا لقرار تنسيق المرحلة الثانية 2022 في محافظة البحيرة، ويتم اتخاذ عددًا من الإجراءات لمنع التزاحم بين أولياء الأمور أثناء عمليات التقديم مع مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

اعتماد تنسيق المرحلة الثانية 2022 في محافظة البحيرة

وفي السياق ذاته، أعتمد «آمنة» تنسيق المرحلة الثانية 2022 في محافظة البحيرة، بفصول الخدمات المسائية للثانوية العامة، وذلك في جميع الإدارات التعليمية للعام الدراسي وهو 190 درجة، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 357، والمتضمن إعداد مقترح لفتح فصول الخدمات التعليمية.

ويتضمن القرار الوزاري أيضًا التوسع في فصول الخدمات التعليمية موزعة على الإدارات التعليمية، بما لا يتجاوز 25% من إجمالي المقبولين بالصف الأول الثانوي العام على مستوى كل إدارة.

وشهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية، إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور، على تقديم ملفات أبنائهم للالتحاق بالثانوية العامة بعد انتهاء المرحلة الأولى منذ عدة أيام، على أن تبدأ المرحلة الثانية من غدًا السبت، وسط استعدادات مكثفة تشهدها المدارس لاستقبال الملفات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من التزاحم، وتجنبًا للإصابة بعدوى فيروس كورونا.