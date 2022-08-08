محافظ أسيوط يعتمد قرار تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة.. مساحتها 2977 مترا

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 2977 متر لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بقرية البورة التابعة لمركز أسيوط، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها المحافظة للتوسع في بناء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات الطلابية بالفصول والقضاء على الفترات الدراسية تماشيا مع سياسة الدولة بتطوير المنظومة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

تخصيص قطعة أرض أملاك دولة

حيث وافق محافظ أسيوط على تعديل قرار التخصيص رقم 379 لسنة 2022 الصادر بمساحة 6 قيراط وإعادة تخصيصها ضمن مساحة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 2977 متر بما يعادل 17 قيراط بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي بناحية قرية البورة.

ويعد هذا الموقع أرض فضاء مسورة بالبلوك الأبيض وبعضها غير مسور وتقع ضمن أراضي الترعة السوهاجية ضمن القطعة 52 بحوض داير الناحية نمرة 1 زمام ناحية البورة وبعضها ضمن القطع 1 و15 و16 و17 و18 و19 و21 و22 و23 أجزاء من هذه القطع، بحوض الجزيرات نمرة 5 زمام ناحية علوان على أن يتم التخصيص لمدة عام ويجدد لمدة عام آخر بناءً على طلب الجهة.

ويلغي قرار التخصيص بعد مضي عامين في حالة عدم البدء في الإنشاء، وتعاد الأرض للمحافظة وعلى جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة إستيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة لمشروعات النفع العام والالتزام بنص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية قم 43 لسنة 1979.

تخصيص الأراضي غير المستغلة

وأشار اللواء عصام سعد إلى سعي المحافظة على تخصيص الأراضي غير المستغلة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها التي تعود بالنفع العام على المواطن الأسيوطي معلنًا دعمه الكامل لإقامة منشآت تعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة وفتح فصول تعليمية جديدة لخدمة أبنائنا الطلاب وتفتيت الكثافات الطلابية مما يساهم في تطوير المنظومة التعليمية.