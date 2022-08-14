تفاصيل انتشال جثة شاب ثلاثيني من مياه النيل بكفر الشيخ.. طفت على السطح

كشف إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير، عن نجاح الغواصين في انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 30 سنة بعدما لقي مصرعه غريقا في مياه النيل داخل محافظة كفر الشيخ.

الجثة طفت فوق مياه النيل

وقال «المالحي» خلال حديثه مع الـ«الوطن» إن فريق الإنقاذ النهري عثر على جثة لشاب طافية أعلى سطح مياه النيل داخل محافظة كفر الشيخ وعلى الفور تمكن الغواصون من انتشال جثة الشاب وإخطار الأجهزة الأمنية.

بلاغ بالعثور على الجثمان

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ تلقت بلاغاً بالعثور على جثة لشاب من العمر غريقاً وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالانتقال عثر على الجثمان وبعمل التحريات الأولية تبين هوية صاحبها ويدعى محمد رمضان يونس يبلغ من العمر 30 سنة.

انتشال جثة الشاب

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث أن الشاب لقي مصرعه غريقاً في نهر النيل وأن جثته طفت على المياه وتمكن رجال الإنقاذ من انتشالها وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة والتي استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية والتفصيلية لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.