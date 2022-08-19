مصرع فتاة سقطت من الطابق العاشر بالإسكندرية.. «اختل توازنها»

سقطت فتاة عشرينية من الطابق العاشر في منطقة العصافرة قبلي شرق الإسكندرية، وذلك بعد اختلال توازنها أثناء تواجدها في شرفة منزلها، ولفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة على الفور.

تفاصيل سقوط فتاة في الإسكندرية

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية يفيد بسقوط فتاة من شرفة منزلها بالطابق العاشر.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم الشرطة إلى مكان البلاغ رفقة سيارة الإسعاف، وبالمعاينة الأولية تبين سقوط الفتاة، 19 عامًا، ووجود جثه وبها كسور وجروح متعددة بالجسم.

اختلال توازن الفتاة تسبب في مصرعها

وتبين من التحقيقات الأولية أن الفتاة كانت تنظر من البلكونة قبل أن يختل توازنها وتسقط من الطابق العاشر لتلقى مصرعها فورا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق لمعرفة إذ كان الحادث بفعل فاعل أم نتيجة حادث عارض بسبب اختلال التوازن، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثمان.

ضرورة المحافظة على النفس البشرية

وتطالب «الوطن»، الجميع بضرورة توخي الحذر خلال النظر من الأماكن المرتفعة حفاظا على سلامة المواطنين، كون أن النفس البشرية غالية الثمن وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب المحافظة عليها.