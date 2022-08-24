ضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه في بؤرة إجرامية بسوهاج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بؤرة إجرامية خطرة للاتجار بالمواد المخدرة، يقوم على إدارتها (6 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية)، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تفاصيل المواجهة

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن سوهاج، جرى استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن إصابة أحدهم بطلق ناري، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ضبط المتهمين

وجرى ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام، بندقية خرطوش، فرد محلي الصنع، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 سلاح أبيض، 3 ميزان حساس، 4 دراجات نارية دون لوحات، مبلغ مالي، 6 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليوني جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.