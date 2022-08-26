كلمات أغنية أميرة لويجز وآش.. تجاوزت نصف مليون مشاهدة في 24 ساعة

تصدرت أغنية «أميرة» لويجزوآش تريند «يوتيوب» بعد طرح الأغنية وتخطيها لحاجز النصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يكررون ويكتبون كلمات أغنية أميرة عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.

كلمات أغنية أميرة لويجز وآش

وتقول كلمات أغنية أميرة لويجز وآش:

ايه يا اميرة عن يدي بعيدة

عايشة عيشة غير العيشة

وأنا ع بابه أحلامى بسيطة

ماعدي حلمي إنى أكفيه أو معييش

ومنين هنجيب بشر بتجري بتجري بتجري

وقرش خسيس بعلي حسي

بقول وبعيديا زهر مالك سيبنا نعيش

مش زى امبارح طمعت ف الحاجات

من أمتى كانت فارقة لغير لما الاميرة جت

انا مش زى امبارح

طمعت ف الحاجات

من امتى كانت فرقالى

غير لما الاميره جات

نويت اجيب جمار والماس

واقول يا عشق في وسط الناس

واقضى حبس لاغنى المال

اعيش وجع و حبيبى يرتاح

تايه ف بحرك عينى فداك

بسيط في دنيا سداح مداح

عينى ف عينيها ولد وتاه

بكلم نفسى نفسى اتكلم معاها

دى بنت راجل بيه

جايز كلامى معاها عيب

وانا خفيف الظل والجيب

بدى فى وعود و انا معييش شئ

حلوه كالود كان نفسى اكون زي

وكبرت على الدنيا والفقر

عليا متأيف

بس بكره تفرج بكره ترزق

يبقى حيلتى

هبنى قصر و اسوق حديدتى واجيلك انتى

ومعييش ومنين هنجيب

بشر بتجرى بتجرى بتجرى وقرش خسيس

بعلى حسى بقول وبعيد ي

زهر مالك ماتسيبنا نعيش

انا عايز بس نحكى افهم منها

بس مابيننا لاشئ لابسه ب تمن بيتى كوليه

انا عايز بس حديده جديده وفله

وحاجات تعجبها واقولها حلوه عينيكى

انا عايز بس لبسى يخلق شئ بيننا

عشان لبسى مش هيليق

دى غلطه وبيننا مفيش

وفلوس فلوس معدش اخرها من اولها

انا عايز بس اعرف ايه اللى شاغلها

ولا ايه اللى قدرت عليه

مش ابن باشا والدنيا قاسيه علينا

لو كان بأيدى لرمشى تمشى عليه

امسكى ايدى وهنسيكى كل اللى كدبوا عليكى

ايام يا خويا وسنوات فايتنى حلوين