وفاة الأميرة عبير آل سعود وصلاة الجنازة تقام اليوم

أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس، وفاة الأميرة عبير آل سعود، وجاء في نص البيان: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود».

وتنتمي الأميرة عبير آل سعود إلى الأسرة الملكية في السعودية، وتوفيت إثر تدهور حالتها الصحية.

صلاة الجنازة على الأميرة عبير آل سعود اليوم

وذكر الديوان الملكي السعودي أن صلاة الجنازة على الأميرة عبير آل سعود اليوم، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

واختُتم بيان الديوان الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، بدعوات إلى الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يُسكنها فسيح جناته.

وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود من قبل

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن من قبل وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود.

كما أقيمت صلاة الجنازة أيضًا على الأميرة لولوة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.