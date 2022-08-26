تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف.. مستقرة وممنوع من الحركة

كشف شريف عبدالقادر، زوج ابنة الفنان القدير عبدالله مشرف، تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى، على إثر احتجازه عدة أيام داخل غرفة العناية المركزة، بسبب إصابته بجلطتين في اليد اليسرى وانسداد الشرايين.

استقرار الحالة الصحة للفنان عبد الله مشرف

وقال زوج ابنة عبدالله مشرف، في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إن الحالة الصحية للفنان القدير مستقرة في الوقت الحالي، ويشهد تحسنًا ملحوظًا، ويقضي فترة نقاهة داخل منزله، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتعليمات الأطباء فإنه ممنوع من الحركة والإجهاد تمامًا.

عبدالله مشرف غادر المستشفى وحالته تتحسن

وعن موعد استئناف نشاطه الفني، أشار إلى أن عبدالله مشرف كان لديه ارتباطًا لتصوير مشاهده في أحد الأعمال الفنية اليومين المقبلين، ولكن تم تأجيلها لعدة أيام، لحين استقرار الحالة تمامًا، متابًعا: لن يخرج للشارع الآن إلًا بعد إذن الطبيب المعالج، والتأكد أن الحالة أصبحت مستقرة بشكل نهائي.

واستطرد بقوله: «يوميًا نتابع قياس الضغط والتنفس والتواصل مع الطبيب بشكل دوري لمزيد من الاطمئنان، وداخل المنزل الحركة تكون بحساب ومحدودة للغاية، ودائمًا ما يمازحنا ويقول لنا أنا أصبحت حديد ونفسي أنزل اشتري طلبات البيت، لكن طبعًا غير مسموح له بهذا الأمر نهائيًا إلاً بإذن الطبيب».

ممنوع من الإجهاد بأمر الطبيب

وكان الفنان الكبير عبدالله مشرف، تعرض لـ أزمة صحية استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، تبين إصابته بجلطتين في اليد اليسرى، وتم حجزه بغرفة العناية المركزة.

ولم يفقد الوعي أو النطق طيلة فترة علاجه داخل المستشفى، بل كان مدركًا لكل ما يحدث حوله، وذلك حسب تصريحات سابقة من قِبل زوج ابنته لـ«الوطن»، وتأكيده أن الأسرة كانت تعيش حالة من «الخضة» بسبب هذه الأزمة الصحية التي مّر بها عبدالله شريف، خصوصًا وأن يده تغيرت إلى اللون الأزرق قبل نقله إلى المستشفى.