كلية اللغة والإعلام بالإسكندرية تحصد 4 جوائز بمسابقة مشروعات تخرج 2022

حصدت كلية اللغة والإعلام، التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، 4 جوائز في مسابقة الإبداع الإعلامي، المخصصة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام 2022، والبحوث العلمية، والتي نظمتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب، على المستويين العربي والأفريقي.

تفاصيل جوائز كلية اللغة والإعلام في الإسكندرية

ووفقًا لبيان صادر عن الكلية التي تعد ضمن كليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، فإن الجوائز الـ4 هي: الجائزة الأولى: «جائزة الإبداع الخاصة في مشروعات السينما»، والجائزة الثانية: حصد مشروع «إيجي فنتير» حول السياحة الرياضية في مصر على المركز الثاني عن فئة مشروعات العلاقات العامه والإعلان، وذلك في المسابقة المحلية.

وبالنسبة للجائزة الثالثة، حصل فيلم «ريليشن شيب» وهو فيلم روائي قصير، عن تأثير التكنولوجيا السلبي في حياة الأفراد، على المركز الأول في فئة الأفلام الروائية والسينما، وذلك في المسابقة العربية.

أستاذة إعلام بالإسكندرية تحصد جائزة المسابقة الإفريقية

وعن المسابقة الإفريقية، حول فئة البحوث الإعلامية، فاز بحث للدكتورة بسنت محمد عطية، على المركز الأول، بعنوان: «مقارنة بين الأطر الخبرية التي تقدم بها صورة اللاجئين العرب في الأفلام الوثائقية الغربية: دراسة حالة على بي بي سي نيوز، وبي بي سي عربي».

جاء ذلك برعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، ومتابعة الدكتورة عبير رفقي، عميدة الكلية، وإشراف الدكتورة بسنت محمد عطية، رئيس قسم الإعلام، ودعم أعضاء هيئة التدريس وهم: الدكتورة داليا عثمان، والدكتور عمرو عبيد، والدكتورة شدوان شيبة، والدكتورة رجاء الغمراوي، والهيئة المعاونة والمشرفة على مشروعات التخرج.