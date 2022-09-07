12 حالة معفاة من الضريبة الجمركية بالقانون.. اعرفها

تعد الضريبة الجمركية، أبرز ما يهتم به فئة واسعة من المواطنين، خاصة العاملين في مجال الاستيراد والتصدير، ونظم القانون العديد من الأمور المتعلقة بهذا المجال، بهدف حماية الوطن من دخول أي منتجات من شأنها إلحاق الضرر به، بأي شكل من الأشكال المختلفة.

وعلى الرغم من أن الضريبة الجمركية تقريبا مفروضة على كل المنتجات الصادرة والواردة، إلا أن هناك عدد من الحالات التي حددها القانون، لا يشترط فيها دفع الضريبة الجمركية، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي.

حالات الإعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للقانون

ورد في نص المادة 20 في الباب الرابع، الإعفاءات الجمركية من قانون رقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك حتى عام 2022، عدد من الحالات التي يتم الإعفاء فيها من الضريبة الجمركية، بعد أن يجر معاينتها، والتحقق من توافر عدد من الاشتراطات فيها وحددها القانون.

تعد الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية، كالميداليات أو الجوائز الرياضية والعلمية وغيرها، من الأمور التي تعفى من الضريبة الجمركية، إلى جانب البضائع التي يتم تصديرها للخارج، ثم يعاد استيرادها بذاتها مرة أخرى، ولعل الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين، أو حتى مقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة تعد من أبرز الأشياء التي لا يُدفع عليها ضريبة جمركية.

كما تعفى أيضا الأشياء والجهات التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير من دفع الضريبة الجمركية، فضلا عن الهدايا والهبات والعينات، وغيره من المنح الواردة لمجلس الوزراء أو الوزارات ومصالحها، أو إحدى وحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها، ذلك وفقا لما ورد في نص المادة سالفة الذكر.

موقف الأدوات الشخصية من الضريبة الجمركية

ونصت المادة أيضا، على إعفاء الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية، من الضريبة الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التي سبق تصديرها للخارج، بصفة مؤقتة، التي تخص أشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في مصر، بشرط أن يتم التحقق من عينتها، كما نصت المادة على أن تعفى الأشياء التي تستوردهه القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات التي تعمل في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو غيره، سواء كان هذا الاستيراد باسمها ويشطرت أن يكون للاستعمال الشخصي أو ضرورة لأداء المهام، من الضريبة الجمركية.

وأشارت المادة 20، إلى البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن بضائع سبق توريدها، وحصلت الضـريبة الجمركية عليها، بشرط أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة، كما تعفى الأشياء التي تستردها المستشفيات الحكومية والجامعية، من أجهزة أو علاج وغيره من الأشياء الطبية من الضريبة الجمركية، فضلا عن الأشياء المؤمن عليها وأيضا مواد الوقود والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات، ومنها أيضا ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في الرحلات.

ومن الأشياء التي تم إعفاءها من الضريبة الجمركية، الأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بالدبلوماسيين وأيضا وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وغيرهم، وأيضا أعضاء البعثات الدراسية، او الدارسين تحت إشراف تلك البعثات، عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.