التصريح بدفن «جثة ثلاثيني» عثر عليها في حالة تعفن داخل الزراعات بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة، بمركز طما شمال محافظة سوهاج، بدفن جثة «نجار» بعد عثور الأجهزة الأمنية عليها، وهي في حالة تعفن داخل الزراعات بقرية العتامنة، بدائرة مركز طما شمال المحافظة، حيث كان يقوم بالمبيت خارج منزله لوجود خلافات أسرية مع والده، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

العثور على جثة نجار متعفنة داخل الزراعات بسوهاج

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغا من «صلاح الدين.ا.ر»، 70 سنة، نجار ويقيم بناحية العتامنة، دائرة المركز، باكتشافه وفاة نجله «أشرف ص ا»، 36 نجار، ويقيم بذات الناحية داخل الزراعات المواجهة لمنزله.

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة المذكور مُسجاة داخل الأرض الزراعية المُشار إليها، وبمناظرتها تبين أنها في حالة تعفن رمي متقدم ومتحللة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة، والتي قررت نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي بطما في سوهاج لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وبسؤال والده، قرر بأن نجله المذكور اعتاد المبيت في تلك المنطقة الزراعية المواجهة لمنزله منذ حوالي 3 أشهر لوجود خلافات أسرية بينهما.

بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الجثة في حالة تعفن رمي متقدم ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، لكشف ملابساتها وظروفها.