مصرع وإصابة 8 أشخاص في تحطم طائرة بأفغانستان

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، أمس السبت، جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز «بلاك هوك» بالعاصمة الأفغانية «كابول»، وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، إن المروحية تحطمت نتيجة عطل فني أثناء تدريب وسقطت في حرم «جامعة الدفاع الوطني»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

انفجار عبوات ناسفة تم زرعها في دراجتين

من جانبها، أعلنت شرطة العاصمة «كابول»، إصابة 5 أشخاص، جراء انفجارين هزا منطقة «داشت - إي - بارتشي»غربي «كابول»، وقال المتحدث باسم الشرطة، خالد زدران، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إلى انفجار عبوات ناسفة، تم زرعها في دراجتين، في «داشت-إي-بارشي»، مساء أمس السبت.

الداخلية الأفغانية: إصابة بضعة أشخاص بجروح طفيفة في الانفجارين

بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد النافع تاكور، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن بضعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في الانفجارين.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أسفر انفجار وقع بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في «كابول»، إلى مقتل اثنين من الموظفين الروس، فيما تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت الشرطة الأفغانية، إن انتحاريا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة، مشيرة إلى مقتل المهاجم برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن تدابير فورية تم اتخاذها لتعزيز الأمن حول سفارة بلاده في العاصمة الأفغانية «كابول»، مشيرا إلى استخدام وسائل أجهزة الاستخبارات والتجسس المضاد الأفغانية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.