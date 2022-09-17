زوج قاتلة أطفالها الثلاثة في قنا بعد الحكم بإعدامها: «مش مصدق اللي حصل»

علق رأفت جلال، زوج الأم التي تخلصت من أبنائها بسم الكلاب في فرشوط، على الحكم بإعدامها وعشيقها، قائلا: «يحيا العدل، الحمد لله ربنا رضاني وانتقم لي ولأطفالي الثلاثة الأبرياء»، موضحاً أن ما حدث له صدمة لا زال يعيش في صداها.

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه بعد مرور أكثر من 13 شهرا على الحادث، صدر الحكم بإعدام زوجته وعشيقها موضحا «أنا مش مصدق ما حدث من زوجتي بمحاولتها قتلي وقيامها بقتل أولادنا الثلاثة بمشاركة عشيقها، المصيبة كانت علي كبيرة وربنا صبرني ونجاني من هذه المصيبة ولكنا تركت ثقبا كبيرا في حياتي لن أنساه».

زوج قاتلة أطفالها الثلاثة في قنا: ما أتذكره في الواقعة تناول العصير مع أطفالي

وكشف عن يوم الواقعة، أن كل ما يتذكره هو تناول العصير مع أطفاله «لم أدرِ بنفسي إلا في المستشفى في مدينة قنا، وكانت الفاجعة عندما عدت بسلام إلى المنزل وأسأل عن زوجتي وأبنائي أخبروني أبناء عمومتي بكل ما حدث وكان الأمر كالصاعقة.. واليوم الحمدلله انتصر لي ربنا بالتصديق على إعدامها وعشيقها».

وأكد «جلال» أنه يعمل في هيئة السكة الحديد، حاليا، وأنه يمارس عمله بشكل طبيعي ولكن ما حدث كان صعبا.

كانت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم برئاسة المستشار طارق يسري، وعضوية المستشارين، أحمد فاروق الأنصاري وطلال عبد الحميد رضوان، صدقت على إعدام ربة منزل وعشيقها، بعد أخذ رأي فضيلة المفتي لقيامهما بقتل 3 أطفال أبناء الأولى ومحاولة قتل زوجها في مركز فرشوط العام الماضي.

تفاصيل جريمة قنا

كانت الأجهزة الأمنية في مركز فرشوط العام الماضي 2021، تلقت إخطار يفيد باستقبال المستشفى المركزي في فرشوط، 3 أطفال في حالة تسمم وتوفوا عقب الدخول، ووالدهم الذي تم نقله إلى مركز الأورام في مدينة قنا نظرا لخطورة حالته، ونجى من الجريمة بعد إسعافه وسحب السموم من جسمه.

وبحسب التحريات تبين أن الزوجة التي تبلغ من العمر 26 عاما، وعشيقها وراء الجريمة بالقيام بالتخلص من الزوج وأبنائها بإعطائهم سم كلاب.

وقال عشيق المتهمة بوجود علاقة غير شرعية واتفاقهما على التخلص من الزوج وأطفالها الثلاثة بوضع سم كلاب من خلال وضعه فـي 4 زجاجات عصير مانجو، وحدث الأمر وتوفي الأطفال فيما نجا الزوج.

وكشفت جهة التحقيق، أن الزوجة والسائق على علاقة غير شرعية ببعضهما واتفقا على قتل الزوج والأطفال، في المحضر 1531 لسنة 2021 إداري مركز شرطة فرشوط.