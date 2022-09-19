خطوات تقديم الطلاب العائدين من الخارج للدراسة بالمعاهد الأزهرية.. اعرفها

قام قطاع المعاهد الأزهرية بفتح باب التقدم للطلاب العائدين من الخارج الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية، وذلك من خلال مسابقة قبول للعام الدراسي الجديد 2022-2023م ، حيث يستمر تلقي الطلبات إلكترونياً حتى يوم 30 من سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان الأزهر يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة دراسية بدء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي فقط من خارج مصر الالتحاق بالمعاهد الأزهرية وبشرط أن يكون السن مناسبا للصف المتقدم له الطالب.

خطوات التقديم لامتحان الطلاب العائدين من الخارج بالأزهر

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير خطوات وإجراءات التقديم الإلكتروني لامتحان مسابقة قبول الطلاب العائدين من الخارج الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية، وهى كالآتي:

1- يتم الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم للطلاب العائدين من الخارج أو من خلال الضغط هنا.

2- يتم رفع المستندات بنفس المطلوبة في ملف واحد بصيغة pdf.

3 - يتم تسجيل بيانات الطالب بكل دقة ومن واقع المستندات الرسمية ويتحمل ولي الأمر المسئولية الكاملة عن صحة البيانات.

4- تحميل صورة شخصية للطالب.

5- بعد التسجيل والموافقة على الإقرار وحفظ البيانات، يظهر رقم الطلب ويجب على ولي الأمر الاحتفاظ به لمتابعة حالة الطلب على نفس الموقع.

6- تقوم الإدارة العامة لشئون الطلاب بفحص المستندات وإفادة ولي الأمر بحالة الطلب على نفس رابط التقدم.

قطاع المعاهد الأزهرية

وأضاف قطاع المعاهد الأزهرية أنه بعد انتهاء فترة التقديم يتم إصدار رقم جلوس الطالب، وفي حالة وجود مستندات غير مستوفاة يتم إخطار ولي الأمر على أن يقوم باستيفاء المستند المطلوب وإعادة رفع جميع المستندات مرة أخرى على الموقع.

وشدد قطاع المعاهد على ضرورة إحضار أصل المستندات وصورة منها في حافظة بلاستك يوم الامتحان الموافق 9 أكتوبر 2022م بمقر الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة.