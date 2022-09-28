رئيسا «الشيوخ» بمصر وفرنسا يبحثان تعزيز العلاقات وتوطيد العمل البرلماني

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه، في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى فرنسا، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث أعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن بالغ شكره على حفاوة الاستقبال التي تعكس مدى التقدير الذي تكنه فرنسا لمصر، مؤكدا متانة العلاقات البرلمانية المصرية الفرنسية، كما أوضح أنّ الدبلوماسية البرلمانية تُمثل رافدا مهما من روافد العلاقات الثنائية.

تبادل الخبرات في العمل البرلماني بمصر وفرنسا

وأشار عبدالرازق، إلى الدور المهم المنوط بالمجالس النيابية لتوطيد أواصر العلاقات والحرص على استكشاف سبل تطويرها بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين، ويسمح بتبادل الخبرات والتجارب وأفضل ممارسات العمل البرلماني، خاصة في ضوء ما يتمتع به الجانبين من تجارب برلمانية وتشريعية عريقة.

من جانبه، رحب جيرار لارشيه، بوفد مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مثمّنا الدور المهم لمجلس الشيوخ في إثراء الحياة السياسية المصرية، كما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط القيادتين السياسيتين بين مصر وفرنسا، والقائمة على الشفافية والثقة المتبادلة، معتبرا أنّها تمثل حجر الزاوية في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، كما أشاد بالدور البناء الذي تضطلع به مصر كعامل استقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الفرنسية

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الفرنسية، وكيفية تحقيق الاستفادة المُثلى من الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات على الأصعدة كافة، كما اتفق الجانبان على ضرورة أن يكون التعاون بين مجلسي الشيوخ المصري والفرنسي أحد مكونات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

شارك في اللقاء، المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام، ونواب مجلس الشيوخ «هاني نعمة الله، وهبة شاروبيم، وريهام عفيفي، وعلاء يوسف سفير مصر في باريس».