«المركزي»: تحسن في معنويات المستثمرين خلال أغسطس 2022

قال البنك المركزي المصري، إن شهر أغسطس 2022، شهد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وأصبحت نانسي بيلوسي أول مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى تزور تايوان منذ عقود.

معنويات المستثمرين تحسنت في وقت لاحق من الشهر

وكشف تقرير الأسواق العالمية الشهري للبنك المركزي المصري، أن معنويات المستثمرين تحسنت في وقت لاحق من الشهر مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو التي جاءت أقل من المتوقع، مما قلل من التكهنات حول قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.

وأدت تصريحات باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تشير إلى تشديد السياسة النقدية، إلى عكس المكاسب التي حققتها الأصول الخطرة.

ألقى رئيس مجلس الاحتياطي خطابًا في ندوة جاكسون هول، يميل فيها إلى تشديد السياسة النقدية، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتصرف حيال التضخم حتى لو كان سيؤثر على الاقتصاد.

وشارك أعضاء المجلس العام في البنك المركزي الأوروبي نفس الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية، وصرحوا بأن هناك حاجة إلى رفع قوي لأسعار الفائدة، مما يشير إلى زيادة الفائدة بمعدل ضخم في سبتمبر.

واتبعت العديد من البلدان الأخرى نفس المسار التشديدي للسياسات واستمرت في رفع أسعار الفائدة، في كل من البلدان المتقدمة والناشئة.

بنك إنجلترا: أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 1995

وسجل بنك إنجلترا أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 1995، وحذر من ركود قادم، ومع ذلك اتخذت الصين مسارًا تيسيريا بشكل غير متوقع، وخفضت معدلات الفائدة للمرة الثانية هذا العام لدعم النشاط الاقتصادي المتضرر بالفعل.

وتراجعت معظم فئات الأصول، باستثناء الدولار الذي ارتفع على خلفية زيادة التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فيما سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض لها منذ نوفمبر 2021، ومع ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد بسبب نقص الإمدادات حيث أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نوردستريم.