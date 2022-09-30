أوائل الثانوية: الدراسة محتاجة فهم وتركيز وقدرة على استعادة المعلومات

قالت ساندي معاذ، من أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية، إن النظام الجديد للمناهج والامتحانات يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، «وحاولت الاستفادة من كل المصادر المتاحة وكنت بحب أتفرج على حلقات الأوائل عشان أستفيد من نصائحهم».

وأوضحت «معاذ» خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC» أنها كانت تمارس التدريب على أسئلة المواد بشكل دائم، خاصة وأن التدريب يوفر المعرفة والخبرة للطالب، «كنت بذاكر من كل المصادر المتاحة من الوزارة والإنترنت والكتب الخارجية والدروس»، لافتة إلى أنها تفضل القراءة خلال المذاكرة، وتبدأ مذاكرتها بالأجزاء الأصعب في المناهج للانتهاء منها عن طريق الاقتحام.

ساعات من الترفيه خلال المذاكرة

وأشارت ساندي معاذ إلى أن الدراسة الأدبية ليست سهلة ولكنها تحتاج الفهم، وأنها ترتاح من المذاكرة من خلال الاستماع إلى المزيكا ومشاهدة مقاطع الفيديو الترفيهية، لافتة إلى أنها بدأت مذاكرة الثانوية العامة متأخرة ووجدت كما كبيرا من المناهج متراكمة وكانت تعاني من مشكلات في اللغة العربية لأنها كانت مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية مع والدها، وبدأت الدراسة من الصفر وخاصة في تعلم اللغة العربية من مناهج الثانوية العامة مع الأجزاء الجديدة.

أهمية تعلم اللغة العربية

وأكدت ساندي معاذ أن الطالب الضعيف في اللغة العربية لن يتمكن من التفوق في أي لغة أخرى، «سافرت أمريكا وهناك قالوا لي لازم أكون شاطرة في العربي عشان أقدر أتعلم أي لغة تانية، ووالدي ووالدتي أكتر ناس مؤثرين في شخصيتي»، مضيفة أنها لم تكن تهتم بعدد ساعات المذاكرة وإنما كانت تضع جدولها الدراسي بكم محدد من المواد الدراسية المقرر مذاكرتها على مدار اليوم بشكل مرتب وتذاكر في اليوم مادتين، لافتة إلى أنها كانت حريصة على المذاكرة من معظم المصادر المتاحة وتكتب المخلص بنفسها.