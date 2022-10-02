آخر كلمات معلم توفي بطابور مدرسة بشمال سيناء: «حافظوا على مصر» (فيديو)

صوت جهوري، ولغة رنانة وخطاب بحماس استمع إليه الطلاب في طابور الصباح بإنصات، في دقائق أخيرة من عمر معلم الأجيال محمد حسن حسين، قبل تعرضه لأزمة قلبية حادة سقط على إثرها في طابور الصباح وتوفي فور وصوله إلى المستشفى بعد دقائق من محاولات الأطباء إجراء إنعاش قلبي رئوي له.

توفي بعد محاضرة عن نصر أكتوبر

وألقى محمد حسن حسين أخصائي الصحافة في مدرسة رمانة الثانوية التجارية حول نصر أكتوبر المجيد، وجه فيها التحية لشهداء مصر من أبطال نصر أكتوبر 73 ودعا فيها الطلاب أن يتحلو بالعلم والقوة للدفاع عن أرض الوطن والمساعدة في بناء مصر المستقبل.

وقال خلال كلمته لطلابه: «أنتم الجيل الذي يحمل الآن لواء النصر بعد أن حقق جيل أكتوبر نصراً عظيماً لتحملهم المسؤولية كاملة، واستعادة الأرض في أعظم حرب في العهد الحديث».

وتابع أن حرب أكتوبر غيرت خريطة الشرق الأوسط «لابد أن تكونو على دراية بما دار في أكتوبر خاصة بعدما احتلت إسرائيل سيناء في 67 إلا أننا نجحنا في استرداد الأرض والكرامة على مدار 22 يوما».

وتابع: «أنتم شباب مصر الواعي ويجب أن يكون لديكم جميعا القوة للحفاظ على الأرض والدفاع عنها ويجب أن تشاركوا في بناء مصر الحديثة وأن نقف صفا واحداً ونستعد علمياً وثقافياً وبدنيا لبناء مصر الحديثة».

وفاة بسكتة قلبية

وتعرض السيد محمد حسن إخصائي الصحافة إلى أزمة قلبية خلال طابور الصباح نقل على إثرها بسيارة إسعاف إلى مستشفى بئر العبد إلا أنه توفي فور وصوله بسبب إصابته بتوقف القلب والرئتين.

وأضافت المصادر الطبية لـ«الوطن»، أن المدرس توفي إثر أزمة قلبية وتم إدخاله إلى قسم الإنعاش لتعامل الأطباء معه إلا أن المحاولات فشلت في إعادة التنفس، لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.